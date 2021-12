Montpellier HSC Mercato : La bombe de Savanier sur son futur

Publié par Ange A. le 24 décembre 2021 à 02:05

Téji Savanier s’est prononcé sur son avenir avec le Montpellier HSC. Il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison.

Téji Savanier ouvre la porte à un départ du Montpellier HSC

Le Montpellier Hérault SC a vécu une fin de mercato estival difficile. Dans les derniers jours du mercato, le Montpellier HSC a perdu sa paire offensive constituée d’Andy Delort et de Gaëtan Laborde. L’avant-centre algérien fait aujourd’hui les beaux jours de l’OGC Nice tandis que son ancien compère d’attaque s’épanouit au Stade Rennais. Resté au MHSC, Téji Savanier a été promu capitaine de la Paillade. À un an de l’expiration de son contrat, le milieu de 30 ans a également ouvert la porte à un départ de Montpellier au terme de la saison. « Je n’y pense pas vraiment pour l’instant. Si j’en ai l’opportunité, oui. Si je veux progresser dans ce milieu-là, c’est par des clubs un peu plus élevés que Montpellier. Mais comme je l’ai dit, je me sens bien dans mon club », a confié le milieu montpelliérain jeudi soir sur les ondes de RMC Sport.

Un nouveau coup dur en vue pour le MHSC ?

Delort et Laborde partis, les espoirs du Montpellier Hérault reposent davantage sur Téji Savanier qui rêve également d’un Mondial avec les Bleus. Le polyvalent milieu se montre d’ailleurs à la hauteur des attentes. Avec ses 6 buts et le même nombre de passes décisives en 17 apparitions, il est le Montpelliérain le plus décisif cette saison. L’ancien Nîmois n’est donc pas étranger à la belle première partie de saison du MHSC, 5e de Ligue 1 Uber Eats. Reste plus qu’à savoir si une qualification européenne pourrait influencer l’avenir de Savanier. Lequel avait rejoint l’Hérault en 2019 contre 9,5 millions en provenance du Nîmes Olympique.