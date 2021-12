FC Lorient Mercato : Un club de Ligue 2 recalé par un gros flop

Publié par Ange A. le 24 décembre 2021 à 02:50

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Lorient voit un de ses éléments courtisé par un club de Ligue 2. Mais ce prétendant aurait été débouté.

Un attaquant du FC Lorient courtisé en Ligue 2

La première moitié de saison du FC Lorient est à oublier. Le club Morbihan est 19e de Ligue 1 Uber Eats avec 4 points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, la lanterne rouge. Avec seulement 15 buts inscrits, l’équipe de Christophe Pélissier dispose de la pire attaque du championnat. À l’image de Terem Moffi et Adrian Grbic, les attaquants de Lorient sont à la peine cette saison. Alors que le Nigérian a été présélectionné pour la CAN, son coéquipier autrichien aurait également pu partir cet hiver. RMC Sport révèle que l’avant-centre de 25 ans était sur les tablettes du FC Sochaux, actuel 5e de Ligue 2 BKT. Seulement, l’international autrichien (9 sélections/4 buts) aurait débouté ce prétendant.

Adrian Grbic dans le dur à Lorient

La source croit savoir qu’Adrian Grbic ne souhaite plus évoluer à un échelon inférieur. Il avait déjà fait ses preuves dans l’antichambre de la Ligue 1 lorsqu’il défendait les couleurs du Clermont Foot. Il avait d’ailleurs terminé meilleur buteur de L2 lors de sa seule saison avec le club auvergnat. C’était lors de l’exercice 2019-2020, une campagne durant laquelle Grbic avait inscrit 17 réalisations et délivré 4 passes décisives en 26 matchs. Ses performances n’avaient pas laissé le FC Lorient et le Stade Brestois indifférents. Il a rejoint les Merlus contre 9 millions d’euros en 2020 au terme de ce prolifique exercice. Mais depuis sa signature à Lorient, l’Autrichien peine à retrouver ses réflexes de buteur. Durant sa première saison, il n’a inscrit que 4 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues. Cette année à la trêve, l’ancien Clermontois n’affiche qu’un but au compteur. Un bilan bien maigre pour la recrue la plus chère de l’histoire du club Morbihan.