Stade Brestois Mercato : Les deux priorités de Brest pour l’hiver

Publié par Ange A. le 24 décembre 2021 à 08:05

Directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi s’est exprimé sur le prochain mercato de Brest. Deux renforts sont attendus.

Deux arrivées dans les tuyaux au Stade Brestois

Le Stade Brestois a terminé la première moitié de saison à la 12e place de Ligue 1. Brest s’est également qualifié sur le fil pour les 16es de finale de la Coupe de France. Après une première partie de saison satisfaisante, le SB29 attend des renforts pour améliorer ses performances. Une tendance confirmée par son directeur sportif dans les colonnes d’Ouest France. Grégory Lorenzi espère renforcer les rangs de Michel Der Zakarian en recrutant deux joueurs cet hiver. « Comme j’en attends davantage de certains, il y a des postes que je cherche à améliorer. On veut bien finir le championnat, arriver vite à l’objectif. S’il y a une opportunité intéressante sur un poste offensif, un profil qui nous amène quelque chose, on la saisira. On regarde dans l’entrejeu aussi », indique le responsable brestois.

Une grosse vente déjà au programme pour 2022

Dans le sens des départs, le Stade Brestois ne devrait pas libérer des éléments en janvier. Relégué sur le banc depuis la signature de Marco Bizot, Gautier Larsonneur ne nourrirait plus des envies de départ. Annoncé proche de l’AC Milan, Romain Faivre devrait quitter Brest au terme de la saison. Un départ auquel semble même déjà se préparer Grégory Lorenzi. « Il est bien ici, veut finir la saison ici et c’est l’intérêt de tout le monde […] L’intérêt est commun. On n’est pas l’un contre l’autre. Oui, le joueur grandit peut-être plus vite que le club, mais on fait les choses ensemble », assure le responsable du club finistérien.

Recruté en provenance de Monaco en 2020, Romain Faivre réalise encore une bonne première partie de saison. Le milieu offensif de 23 ans compte 7 buts et 5 passes décisives en 18 matchs de Ligue 1. La vente de Faivre pourrait rapporter 15 millions à Brest selon les estimations de Transfermarkt.