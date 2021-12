Real, SRFC Mercato : Camavinga déjà sur le départ à Madrid ?

Publié par Thomas le 24 décembre 2021 à 14:37

Recruté cet été du SRFC par le Real Madrid, Eduardo Camavinga aurait des envies de départ et serait dans le viseur d'un énorme club.

SRFC, Real Mercato : Camavinga intéresse Liverpool

C’est l’un des gros coups de la fin du mercato estival. Longtemps au centre de fortes convoitises de la part du PSG, Man United et du Real Madrid, Eduardo Camavinga avait finalement rejoint l’écurie de Florentino Pérez qui avait alors déboursé 31 millions d’euros (hors bonus) pour l’enrôler.

En pleine traversée du désert au Stade Rennais, où il avait perdu sa place de titulaire, le milieu de terrain avait alors signé des débuts tonitruants avec los Blancos, inscrivant un but et une passe décisive lors de ses deux premières rencontres (contre le Celta Vigo et l’Inter en Ligue des champions). Seulement, le joueur de 19 ans s’est depuis cantonné à un rôle de remplaçant, bénéficiant parfois de quelques minutes de jeu en fin de rencontre.

Absent contre l’Atlético Madrid et Cadiz, l’ancienne pépite du SRFC se pose des questions, notamment sur sa place dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Considéré par le coach italien comme cinquième dans la hiérarchie après Kroos, Modric, Casemiro et Valverde, l’international tricolore connait une passe délicate qui commence à éveiller l’intérêt de gros clubs.

Selon le média El Nacional, Liverpool surveillerait attentivement la situation de Camavinga pour possiblement passer à l’offensive en 2022. Il serait, selon la source, valorisé à 45 millionsd’euros par le Real Madrid.

Madrid compte sur sa recrue

Si le joyau rennais est certes barré par la forte concurrence au milieu à Madrid, ce dernier garde tout de même une grande place dans l’esprit de son coach et surtout de son président Florentino Pérez, qui souhaite l’inscrire dans la durée au Real et lui offrir les clés de l’entrejeu. Bien que Liverpool garde un œil sur le dossier, il est peu probable que Camavinga quitte le navire merengue de sitôt.

Titulaire surprise cette semaine face à Bilbao (en l’absence de Casemiro et Modric), le Français a livré une prestation remarquable, saluée par la presse locale, qui pourrait pousser, dans les mois à venir, la direction à réévaluer la place du joueur dans la rotation au milieu.