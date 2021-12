Mercato OM : Une première signature quasi bouclée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 24 décembre 2021 à 17:57

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les lignes bougent déjà à l’ OM. Le club phocéen est proche de boucler une belle signature.

Mercato OM : L’option d’achat de Pau Lopez levée en janvier

Arrivé lors du dernier mercato estival sous la forme d’un en provenance de l’ AS Rome, Pau Lopez n’a pas tardé pour s’imposer dans les buts de l’Olympique de Marseille, au détriment de Steve Mandanda. Le gardien de but espagnol continue son ascension au haut niveau et devrait finalement rester à l’ OM. Comme l’a récemment indiqué le président Pablo Longoria, le prêt de Pau Lopez prévoit une option d’achat qui sera automatiquement levée dès qu'il atteindrait le nombre de 20 matchs joués sous le maillot marseillais.

Pourtant, le gardien de but de 27 ans comptabilise déjà 19 apparitions sous les tuniques de l’ Olympique de Marseille. Il ne manque plus qu’en seul match pour qu’il soit définitivement transféré à l’ Olympique de Marseille. Son option d’achat devrait donc être levée en janvier prochain, en fonction que Jorge Sampaoli décide de l’aligner face à Chauvigny (2 janvier) en Coupe du monde ou face à Girondins de Bordeaux (7 janvier). Le transfert définitif de Pau Lopez semble donc acquis à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais devront en retour signer un chèque de 15 millions d’euros aux Romains. Et ce n'est pas terminé.

Mattéo Guendouzi et Pau Lopez partis pour rester à Marseille

Outre le gardien de but Pau Lopez, l’ OM compte également régler deux dossiers en interne. Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, arrivés respectivement en provenance d’Arsenal et de l’AS Rome, donnent pleine satisfaction aux Olympiens et sont bien partis poursuivre leur aventure à Marseille. L’option d’achat de ces deux joueurs devrait être automatiquement levée dans les mois à venir. « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien », a récemment confié Pablo Longoria.