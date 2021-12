OM : Le nouveau coup de gueule d'Alvaro Gonzalez contre la LFP

Publié par Ange A. le 25 décembre 2021 à 03:47

Défenseur de l’ OM, Alvaro Gonzalez s’est insurgé contre la LFP suite aux décisions rendues par celle-ci après des incidents en Ligue 1.

OM : Alvaro Gonzalez charge encore la LFP

Comme rarement par le passé, la Ligue de football professionnel a été sollicitée pour des faits extra-sportifs. La Commission de discipline de la LFP a régulièrement tranché en cette première moitié de saison sur les débordements de supporters. Seulement, les décisions rendues par cette instance sont loin de satisfaire les principaux acteurs. Défenseur de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez avait écopé de deux matchs de suspension suite au derby arrêté entre Nice et l’ OM à l’Allianz Riviera. L’Espagnol reste marqué par cet épisode et appelle à plus de fermeté de la part de la Ligue concernant les agissements des supporters.

« On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac pour deux bouteilles lancées par deux personnes, mais on peut juger une Ligue parce qu'il faut prendre des décisions pour que cela n’arrive plus. Il y a une photo de moi par exemple devant 300 supporters sur le terrain et finalement j’ai été le plus durement sanctionné. On aurait dû prendre des décisions pour éviter ce qu’il s’est passé ensuite », a d’abord lancé le défenseur marseillais dans un entretien sur Twitch avec Misterchip.

L’image de la Ligue 1 affectée selon Alvaro

Pour Alvaro Gonzalez, la LFP doit se montrer davantage ferme vis-à-vis des clubs en cas de débordements. Le défenseur de l’Olympique de Marseille estime qu’il en va de l’image du championnat. « Je dis toujours que nous sommes acteurs d'un magnifique sport donc on accepte les insultes, même entre joueurs. Une fois que l'arbitre siffle la fin, cela doit rester sur le terrain. Chacun défend ses intérêts sur la pelouse. Si ça va plus loin, après un match, sur un corner, cela doit être plus durement sanctionné. Si ce n'est pas le cas et bien tu auras la même chose sur les 7 matchs suivants et on va parler de la France seulement pour les incidents », a poursuivi le protégé de Jorge Sampaoli.