Stade Rennais Mercato : 50M€, un ancien du SRFC proche du Bayern !

Publié par Timothy le 27 décembre 2021 à 12:17

Un peu plus d'un an après avoir quitté le SRFC pour Leeds, un international brésilien est sur le point d'intégrer les rangs du Bayern Munich.

SRFC Mercato : Le Bayern prêt à sortir le chéquier pour Raphinha

Remarqué à Leeds en Premier League, auteur de 8 buts et une passe décisive en 16 matches disputés cette saison, Raphinha a tapé dans l'œil du Bayern Munich. Le club de Bundesliga est même prêt à dépenser gros pour s'offrir l'aillier droit brésilien lors du mercato hivernal qui approche à grands pas. Il y a quelques mois déjà, Raphinha avait attiré l'attention de Tite, qui lui avait offert ses premières sélections avec le Brésil. Il a d'ailleurs su répondre aux attentes du sélectionneur brésilien, puisqu'il a inscrit deux buts lors des cinq rencontres disputées.

Arrivé en Angleterre en octobre 2020 pour la somme de 17 millions d’euros et 6 millions de bonus, l'aillier droit de 25 ans est désormais sur le départ et s'apprête à rejoindre les premiers de la Bundesliga. Un accord serait imminent à en croire TNT Sports. Et le transfert avoisinerait les 50 millions d’euros.

Chassé-croisé au Bayern entre Raphinha et Coman ?

Un passage au Bayern apporterait une solide expérience à Raphinha dans l'un des plus grands clubs du monde, tant en Bundesliga qu'en Ligue des champions. Le club bavarois ayant obtenu son ticket pour les huitièmes de finale et affrontera le RB Salzbourg après un sans faute dans le groupe E lors de la phase de poules.

Si le Bayern s'est positionné sur l'ancien rennais, c'est loin d'être anodin. Déjà la pépite de Marcelo Bielsa est très en grande forme, mais aussi parce que quelques départs sont annoncés en Bavière. Notamment Corentin Tolisso, en fin de contrat en juin prochain, qui est dans le viseur du Real Madrid. Puis il y a aussi la situation de son compatriote français Kingsley Coman, qui oscille entre un départ et une prolongation. Son bail s'étendant jusqu'en juin 2023.