Stade rennais : Raphinha se lâche sur son transfert à Leeds

Publié par ALEXIS le 12 avril 2021 à 20:30

Le Stade Rennais a réalisé le transfert de Raphinha à Leeds United lors du dernier du mercato estival. Six mois après sa signature avec le club promu en Premier League, le Brésilien revient sur les coulisses de son départ en Angleterre.

Raphinha a quitté le Stade rennais dans la précipitation

Raphinha, ancien ailier droit du Stade Rennais, rêvait d’évoluer dans un grand championnat. Son rêve est devenu réalité en toute fin du marché des transferts de l’été 2020. Le club de l'Ouest a réussi à le transférer à Leeds le 5 octobre 2020, soit juste avant la fermeture du mercato. Pour le média FourFourTwo, l’ancien Rennais a rappelé les conditions de son transfert. « Le conseil d'administration a déclaré : "nous avons accepté une offre de Leeds, alors maintenant c'est votre décision : voulez-vous partir ou rester ?" « Un vol privé m'attendait pour aller en Angleterre... si je voulais partir. Eh bien, c’était une décision difficile. Et j'avais 20 minutes pour donner ma réponse », a raconté l’ex-joueur du Stade Rennais Football Club.

Raphinha assure qu’il s’est retrouvé face à un choix difficile avant de quitter Rennes dans la précipitation. « D’une part, je venais d'aider le club à atteindre la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, et ça aurait été génial de participer à cette campagne unique. D'un autre côté, j'ai eu l'offre d'un grand club traditionnel comme Leeds qui profitait également d'une belle dynamique après son retour en Premier League », a indiqué le Brésilien.

Sa réussite au sein de l'équipe de Bielsa

Raphinha a signé un contrat de 4 saisons, soit jusqu’en juin 2024, avec le club entraîné par Marcelo Bielsa (ex-coach de l’OM et du LOSC). Le montant de son transfert du SRFC est estimé à près de 19 M€. Pour rappel, Raphinha avait été acheté au Sporting Club à 21 M€ en septembre 2019. Il a donc passé une seule saison à Rennes avant de rejoindre Leeds.

Avec les Whites, l’ex-Rouge et Noir a pris part à 26 matchs de championnat et a été titulaire 23 fois. Il a marqué 6 buts et a délivré autant de passes décisives. Il s'est ainsi imposé rapidement dans l'élite anglaise sans souci d'adaptation.