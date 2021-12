Real Madrid Mercato : Une lourde décision dans le dossier Pogba

Publié par Timothy le 27 décembre 2021 à 13:37

Le mercato hivernal approche à grands pas, et si plusieurs clubs européens se sont positionnés sur le dossier Paul Pogba, le Real Madrid vient de prendre une lourde décision.

Real Madrid Mercato : Man United ne retient pas Pogba

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l'international français, Paul Pogba, n’a toujours pas prolongé avec Manchester United. Plusieurs clubs européens ont vu une opportunité se décanter et ont ainsi coché le nom du milieu tricolore sur sa liste. Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le Red Devil est dans le collimateur du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de la Juventus Turin. Et forcément s’offrir gratuitement les services d'un joueur cadre est une occasion qui ne se présente pas deux fois.

Plusieurs sources anglaises ont d'ailleurs évoqué un départ dès le mercato hivernal pour permettre à Manchester United de récupérer quelques millions d’euros sur son transfert. Son départ forcé est plus d'actualité qu'une prolongation en Angleterre. D'autant que Ralf Rangnick, le coach mancunien, ne forcerait pas vraiment pour le retenir.

Plusieurs cadors abandonnent la piste Pogba

Seulement, les cadors européens, un temps intéressé par Paul Pogba, se désistent au fur et à mesure dans ce dossier. Le FC Barcelone semble s'être retiré dans la course, puisque Xavi n'est pas vraiment intéressé par le joueur français. De son côté, la Juventus ne donne plus vraiment de nouvelles. Et le candidat principal, le Real Madrid, vient de prendre une lourde décision, qui ne laisse présager rien de bon.

D'après les informations de Marca, le champion du monde 2018 ne serait plus la cible des Merengues. Les dirigeants madrilènes craignent en effet que l'arrivée de la Pioche vienne freiner la progression d'Eduardo Camavinga et de Fede Valverde. Leur décision semble définitive. Ainsi, sauf retournement de situation, Paul Pogba ne débarquera pas au Real l'été prochain. Reste maintenant à savoir quel club sera prêt à lui offrir un joli contrat. Une chose est sûre, l'avenir de Pogba ne devrait pas s'écrire en Espagne.