OM Mercato : Newcastle veut faire ses achats à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 27 décembre 2021 à 21:37

Soucieux de se renforcer cet hiver, les dirigeants de Newcastle ambitionnent de piocher au sein de l’ OM. Deux joueurs sont visés par les Magpies.

OM Mercato : Newcastle fonce sur Duje Caleta-Car

Racheté par les richissimes dirigeants saoudiens, Newcastle devrait connaître quelques petites retouches dans les prochaines semaines. Avant-dernier de Premier League, le club britannique entend bien profiter du mercato hivernal pour remonter la pente grâce à un recrutement ambitieux. Plusieurs pistes ont déjà été activées dans ce sens. Les noms de Kieran Trippier, Anthony Martial (Manchester United) ou encore Philippe Coutinho sont évoqués.

Si les Magpies étudient également la possibilité d’un retour de Georginio Wijnaldum, ces derniers essayent en parallèle de flairer les bonnes affaires. Et selon les dernières informations venues d'Angleterre, relayées par RMC Sport, Newcastle a jeté son dévolu sur deux joueurs de l’ Olympique de Marseille. La radio sportive explique que les nouveaux propriétaires des Magpies seraient prêts à formuler une offre intéressante pour arracher la signature de Duje Caleta-Car le plus rapidement possible et tuer toute concurrence dans ce dossier. D’autant plus que West Ham serait toujours dans la course pour s’offrir le défenseur croate. Des options sérieusement étudiées par la direction de l’ OM en quête de liquidités. Et ce n’est pas tout !

Newcastle insiste aussi pour Boubacar Kamara

Selon la presse britannique, Newcastle s’intéresse toujours à Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l’ OM. Le milieu de terrain refuse de prolonger son bail, car il espère rejoindre un club plus huppé la saison prochaine. Les Magpies voudraient donc profiter de sa situation contractuelle pour l’enrôler dès cet hiver, en versant une faible indemnité de transfert à l’ Olympique de Marseille. Reste à savoir si les dirigeants marseillais accepteront de céder leurs joueurs lors du prochain mercato hivernal.

Le départ de ces deux joueurs permettrait à la direction de l’ OM de dégraisser un peu et de s'approcher du montant dont a besoin le club marseillais pour éviter de terminer l'exercice financier dans une situation très délicate.