ASSE Mercato : Gros couac dans un transfert déjà confirmé

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2021 à 23:35

L’ ASSE a confirmé la présence de Joris Gnagnon dans son effectif en attendant sa signature. Toutefois, L’Équipe évoque un gros couac.

ASSE : Joris Gnagnon soumis à un entraînement drastique

Joris Gnagnon s’entraîne sur les installations de l’ ASSE, au centre sportif Robert Herbin sis à l’Etrat. En quête de renforts défensifs, l’AS Saint-Étienne a décidé de relancer l’arrière central libre de tout engagement depuis la rupture de son contrat au FC Séville, le 21 septembre 2021, suite à une faute de professionnalisme. Le joueur formé au Stade Rennais était revenu des vacances estivales en surpoids et le staff technique des Verts a décidé de soumettre ce dernier à une préparation spéciale, afin qu'il retrouve la forme idéale et du rythme.

Entre-temps, Claude Puel avait confirmé sa présence à l’entraînement. « Je confirme que Joris Gnagnon va s'entraîner avec nous et qu'il fera complètement partie de l'effectif à partir du 1er janvier », avait-il déclaré le 29 novembre dernier, peu avant son limogeage le 5 décembre.

Le défenseur Franco-Ivoirien indisponible avant mars ?

En attendant l’officialisation de la signature du Franco-Ivoirien pour six mois (de janvier au 30 juin 2022) à l’ ASSE, le quotidien sportif croit savoir qu’il ne rejouera pas avec l’équipe de Pascal Dupraz dès la reprise du championnat, car il « essaie depuis de retrouver un niveau de forme acceptable. Étant donné que Joris Gnagnon a débarqué en surpoids et souffrant encore de séquelles du Covid-19, ce n'est pas gagné », a indiqué la source, tout en annonçant « qu’il pourrait ne pas être opérationnel avant... mars 2022 ».

Si l’information du média sportif est confirmée, ce serait une grosse erreur de casting de l’ ASSE qui a urgemment besoin de renforts en défense centrale, vu le bilan du club lors de la phase aller de la Ligue 1 (soit 39 buts encaissés en 19 matches). Mais aussi parce que Harold Moukoudi et Saïdou Sow sont absents en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), du 9 janvier au 6 février 2022.