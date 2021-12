RC Lens Mercato : Seko Fofana lâche des indices sur son avenir

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 02:00

Cible de l’ OM en Ligue 1, Seko Fofana a lâché des indices sur son avenir au RC Lens à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver.

Mercato : Le RC Lens s'attend à un gros transfert de Seko Fofana

Après un premier exercice (2020-2021) réussi au RC Lens, Seko Fofana confirme cette saison et satisfait largement les attentes de la direction et du staff technique du club nordiste. Mieux, le milieu de terrain franco-ivoirien a séduit des clubs à l’étranger, notamment Newcastle United, en plus de l’OM et à un moindre degré le PSG en Ligue 1. Vu le nombre de courtisans aux trousses de son milieu défensif et le gros portefeuille de ces derniers, le RCL se prépare pour une grosse opération lors de la vente de ce dernier.

La rumeur parle d’un transfert estimé à plus 30 M€ pour le joueur acheté à 10 M€ (bonus compris) à l’Udinese, en Serie A. La direction des Sang et Or a d'ailleurs déjà recruté le successeur de son capitaine en la personne de Patrick Berg, arrivé de Bodo Glimt (Norgève) la semaine dernière.

Le capitaine du RCL veux un club qui joue la Ligue des Champions

Dans des propos confiés à La Voix du Nord, Seko Fofana ne cache pas son bien-être au RC Lens, mais il admet qu'il serait très ravi de rejoindre un club qui joue la Champions League. « Je suis trop bien ici, j’espère une Ligue des champions avec Lens, c’est sûr (rires) », a-t-il déclaré. Cependant, il pense également à un possible transfert en cas d'offre jugée intéressante par les dirigeants Lensois.

« Après, si je dois aller dans un club qui joue la Ligue des champions, j’irai. Mais si ce n’est pas le cas, si je dois rester là, je n’ai aucun problème avec ça. Je prends le maximum de plaisir, je donne tout ce que je peux et on verra comment ça va se passer », a-t-il laissé entendre. Seko Fofana est sous contrat avec les Artésiens jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 18 M€.