PSG Mercato : Un important chantier à 12 M€ bouclé en 2022 ?

Publié par Ange A. le 29 décembre 2021 à 00:23

Le PSG devrait poursuivre son dégraissage lors du prochain mercato estival. Une vente se profile déjà pour un indésirable l’été prochain.

Une vente déjà promise au PSG en 2022 ?

L’heure est au décrassage au Paris Saint-Germain. Après avoir bouclé des signatures de prestige lors du dernier mercato estival, le PSG entend réduire son effectif cet hiver. Plusieurs départs sont ainsi espérés pour libérer les joueurs pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Le club de la capitale espère surtout réduire sa masse salaire avec ces départs. Un premier a d’ailleurs été officialisé lundi soir avec le prêt de Rafinha à la Real Sociedad. Plus apparu sous la tunique parisienne depuis le 30 octobre, le milieu brésilien va finir la saison chez le 6e de La Liga. Si aucune option d’achat n’a été incluse, le club basque entend étudier la possibilité de conserver le milieu de 28 ans au-delà de son prêt.

La Real Sociedad pense déjà à un transfert de Rafinha

Dans ce sens, le président de la Real Sociedad entend revenir à la charge dans les prochains mois pour discuter d’un potentiel transfert de Rafinha. « Notre objectif était que Rafinha vienne le plus tôt possible. Un mois très exigeant nous attend et nous voulions l’avoir ici pour nous aider dès le début. C’était notre rêve et nous l’avons réalisé […] Maintenant, nous avons six mois pour discuter. Je suis sûr que, lorsque Rafinha aura connu le Real en interne, nous pourrons parler avec plus de sérénité », a expliqué Jokin Aperribay mardi lors de la présentation du milieu international auriverde (2 sélections/1 but).

Une vente de Rafinha ferait du bien autant au joueur qu’au Paris Saint-Germain. L’ancien du FC Barcelone est mis à mal par la concurrence à Paris et dispose d’un temps de jeu famélique. Il n’a disputé que 5 matchs (220 minutes) cette saison avant son départ en prêt. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt. De quoi enregistrer quelques entrées à défaut de perdre le Brésilien gratuitement en 2023, lors de l’expiration de son contrat.