PSG Mercato : Rafinha, les raisons de son départ du Paris SG

Publié par Ange A. le 28 décembre 2021 à 11:40

Prêté pour le reste de la saison à la Real Sociedad, Rafinha a justifié son départ du PSG, club avec lequel il est lié jusqu’en 2023.

Rafinha dévoile les raisons de sa signature à la Real Sociedad

Le Paris Saint-Germain a enregistré un premier départ lundi soir. Dans les tuyaux depuis quelques jours, le départ de Rafinha de Paris a été officialisé. Le milieu de 28 ans est prêté à la Real Sociedad sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Le joueur formé au FC Barcelone effectue son retour en Espagne avec une signature chez l’actuel 6e de La Liga. Il s’est confié sur son choix. « J’arrive avec beaucoup d’enthousiasme pour apprendre, grandir et pouvoir montrer le footballeur que je suis. C’est une équipe qui veut avoir la possession, jouer au ballon et proposer des choses. C’est ce qui m’a donné envie de venir jouer ici. Je connais bien l’entraîneur [Imanol Alguacil] et sa façon de jouer, j’ai vraiment envie de travailler avec lui », a expliqué l’international auriverde (2 sélections/1 but) selon les propos relayés par le site du club basque.

Un avenir compromis pour le Brésilien au PSG

Prêté à la Real Sociedad, Rafinha espère disposer d’un meilleur temps de jeu. L’ancien Blaugrana n’a disputé que 5 matches (220 minutes) cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Sa dernière apparition remonte d’ailleurs au 15 octobre lors d’un court succès contre Angers au Parc (2-1). Pas inscrit en Ligue des champions avec le PSG, il pourrait disputer la Ligue Europa avec la Real Sociedad, futur adversaire du RB Leipzig.

Au vu de son effectif pléthorique, le Paris Saint-Germain compte se délester de certains joueurs durant le mercato hivernal. Cette opération vise notamment à se débarrasser des éléments qui n'entrent plus dans les plans de jeu de Mauricio Pochettino. Elle permettra également à Paris d’alléger sa masse salariale et d’acquérir des liquidités au travers de potentielles ventes.