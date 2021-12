RC Lens Mercato : Une piste du RCL à 10M€ rapidement refroidie

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2021 à 21:45

Le RC Lens est au ralenti en Ligue 1 après un début de saison en trombe. Franck Haise veut renforcer son équipe, mais un attaquant visé s’éloigne.

RC Lens : Kalimuendo et Ganago moins décisifs

Après un début de saison réussi, marqué par des positions en 2e et 3e place du podium à un certain moment, le RC Lens a commencé à flancher, surtout sur la fin de la première partie de la saison. Le RCL est certes 6e de Ligue 1 à la mi-saison, mais enchaîne une série de 6 matches sans victoire en championnat. L’équipe de Franck Haise a bouclé l’année 2021 avec 3 matches nuls et 3 défaites, soit seulement 3 points pris sur 18 points possibles. Sur le premier constat qui se dégage, les Sang et Or ont besoin de se renforcer, surtout offensivement cet hiver.

Décisifs la saison dernière, les avants-centres Arnaud Kalimuendo et Ignatius Ganago sont moins tranchants cette saison. Le premier a marqué seulement 5 buts en 15 matches disputés et 3 buts pour le deuxième en 12 apparitions en L1. De plus, le dernier est sélectionné avec le Cameroun pour la CAN 2021 et sera absent à Lens au mois de janvier.

Hugo Ekitike trop cher pour le RCL

Pour dynamiser son attaque, l’entraîneur du RC Lens est intéressé par le profil de Hugo Ekitike, actuel meilleur buteur du Stade de Reims avec 7 réalisations en 16 matches joués. Le buteur rémois serait même la priorité de Franck Haise cet hiver. Toutefois, les nouvelles s’annoncent mal pour lui. Si l’on en croit les révélations du compte MSV Foot, le prix du joueur ciblé par le RC Lens devrait refroidir les Nordistes.

« En ce qui concerne Hugo Ekitike, cela n’ira pas plus loin, le Stade de Reims est beaucoup trop gourmand. Plus de 10 millions d'euros pour un joueur qui a joué 19 matchs …», apprend la source. Selon Transfermarkt, l’attaquant de 19 ans vaut pourtant 6 M€ sur le marché des transferts. Par ailleurs, son contrat au SDR est valide jusqu’au 30 juin 2024.