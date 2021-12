OL Mercato : Encore une très mauvaise nouvelle pour l'hiver

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 05:35

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’ OL avant l’ouverture officielle du mercato. Lyon est menacé dans un dossier prioritaire.

Un nouveau prétendant débarque dans le dossier Azmoun

L’Olympique Lyonnais espère se renforcer cet hiver à la faveur du marché des transferts. L’ OL n’est que 13e avant la reprise des compétitions et entend opérer une remontée lors de la deuxième moitié de saison. Recruter s’avère d’autant plus impératif que trois départs en attaque sont déjà actés. L’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Zimbabwéen Tino Kadewere iront disputer la CAN, compétition qui joue du 9 janvier au 6 février 2022. Pour compenser ces départs, la direction lyonnaise espère boucler le transfert de Sardar Azmoun cet hiver. Si un accord avec le buteur iranien était évoqué, le club de Jean-Michel Aulas est encore loin de toucher au but. Le club se retrouve menacé par un nouveau concurrent dans ce dossier.

Un cador de La Liga aux trousses d’Azmoun

D’après les informations de la presse russe, le FC Séville s’intéresse également au profil de Sardar Azmoun. Match TV annonce même une arrive de Monchi en Russie pour discuter avec le buteur du Zénit Saint-Pétersbourg. Le directeur sportif du club andalou, reconnu pour ses talents de négociateur, espère convaincre l’avant-centre de joindre l’actuel 2e de La Liga. Au dela de ses prouesses cette saison (10 et 6 assists en 21 matchs), l’Iranien présente une situation contractuelle avantageuse. L n’a pas prolongé son contrat avec le club russe qui entend le céder cet hiver pour ne pas laisser partir libre en fin de saison.

Avec ce nouveau prétendant espagnol, l’Olympique Lyonnais voit la liste de ses concurrents augmenter dans ce dossier. Des intérêts des nouveaux riches anglais de Newcastle et des Italiens de l’Atalanta Bergame avaient déjà été révélés. Reste plus qu’à savoir si l’ OL reste la priorité de l’international iranien (60 sélections/39 buts).