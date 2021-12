OL Mercato : Un crack de Lyon toujours dans le viseur du Real

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 07:55

Alors que le Parisien Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain, un crack de l’ OL est également annoncé au Bernabeu.

Le Real vise un joueur de l’ OL

L’été 2022 promet d’être chaud du côté du Real Madrid. Débouté par le Paris Saint-Germain, le club espagnol devrait enfin recruter Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG devrait débarquer libre puisqu’il n’a toujours prolongé son contrat qui expire en juin 2022. Outre l’attaquant parisien, le Real serait toujours intéressé par un joueur de l’Olympique Lyonnais. Le portail espagnol Fichajes assure que le club de Florentino Perez en pincerait toujours pour Houssem Aouar. Le nom du milieu de 23 ans est associé depuis belle lurette au pensionnaire de Santiago Bernabeu. Mais les Merengues n’ont pas encore adopté de démarche concrète pour boucler le transfert d’Aouar.

Le sort d’Houssem Aouar déjà scellé à Lyon

Alors que sa pépite est de nouveau annoncée sur les tablettes du Real Madrid, l’Olympique Lyonnais a déjà tranché concernant son avenir. Jean-Michel Aulas a accordé un bon de sortie au milieu de terrain à condition de rentrer dans ses frais. Si la valeur marchande l’international tricolore est estimée à 32 millions d’euros sur Transfermarkt, l’ OL serait disposé à le céder pour un montant inférieur. Avec la crise sanitaire et les performances en demi-teinte de son numéro 8, Lyon serait disposé à le brader au prochain mercato.

Au terme de cette saison, il ne lui restera plus qu’un an de contrat avec son club formateur. Peiné par le départ gratuit de Memphis Depay l’été dernier, le président lyonnais avait indiqué qu’il ne comptait plus libérer des joueurs à fort potentiel gratuitement. Le club rhodanien s’attend donc à une vente d’Aouar dans les prochains mois. Comme Lyon, il a réalisé une première saison décevante malgré ses 5 réalisations et deux passes décisives.