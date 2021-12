Stade Rennais Mercato : Une signature dans les tuyaux au SRFC

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 15:40

À deux jours de l’ouverture du mercato, le Stade Rennais se prépare à offrir un nouveau contrat à l’une de ses pépites formées au SRFC.

SRFC Mercato : Warmed Omari bientôt prolongé jusqu'en 2026

Pour sa première saison en Ligue 1 avec le SRFC, Warmed Omari a satisfait les attentes du staff technique et de la direction du club breton. C’est donc à l’unanimité que le Stade Rennais a décidé de lui offrir un nouveau contrat. Il s’agit plus précisément d’une prolongation de contrat. L’Équipe annonce en effet « un accord en vue pour une nouvelle prolongation ». Le jeune défenseur central devrait signer un bail supplémentaire de deux saisons, alors que son contrat initial est valide jusqu’à fin juin 2024. Il devrait donc aller jusqu’au 30 juin 2026 si l’information se confirme.

Notons que ce serait la troisième signature de Warmed Omari en l’espace d’un an et demi. Pour rappel, il avait paraphé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais en juin 2020, jusqu’au 30 juin 2023. Dix mois plus tard, précisément le 27 avril 2021, le joueur de 21 ans avait rempilé d’une année supplémentaire.

Le défenseur de 21 ans est déjà un crack au SRFC

Le défenseur natif de Mayotte s’est rapidement imposé dans l'effectif des Rouge et Noir, aux côtés de Nayef Aguerd, après le départ de Damien Da Silva à l’OL l’été dernier. En 15 apparitions en championnat, il a été titulaire 12 fois et a disputé 11 matches en entier. Warmed Omari a aussi disputé 3 matches en Ligue Europa Conférence et le 32e de finale de la Coupe de France contre le FC Lorient. C’est d’ailleurs lui qui avait marqué l’unique but de la victoire du Stade Rennais (1-0, 21e).

Révélation rennaise de la première moitié de saison en Bretagne, la pépite de l'équipe de Bruno Genesio a tapé dans l’oeil d'Amir Abdou, sélectionneur des Comores. Ce dernier a tenté de convaincre Omari de rejoindre les "Cœlacanthes" pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) en janvier, mais il a refusé la proposition. Notons que le N°23 du SRFC possède la double nationalité franco-comorienne.