RC Lens Mercato : Surprenante annonce sur le marché du RCL

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 21:40

En attendant l’ouverture du mercato, le RC Lens a officialisé la signature de Patrick Berg. Ce dernier sera-t-il le seul renfort des Artésiens cet hiver ?

RC Lens : Patrick Berg à la place de Seko Fofana

6e de Ligue 1 à la mi-saison, le RC Lens a l’ambition de finir plus haut que ce rang afin d’arracher une place qualificative pour la Coupe d’Europe en 2022-2023. Pour cela, le Racing Club de Lens a recruté Patrick Berg, un milieu défensif en provenance de Norvège. Selon la rumeur, l’ex-capitaine de Bodo Glimt devait prendre la place de Seko Fofana en instance de transfert en janvier. Le Franco-Ivoirien intéresse sérieusement l’OM. Il est aussi sur les tablettes de l’AC Milan pour remplacer Franck Kessié en fin de contrat en juin et sur le départ.

Le nom du capitaine du RCL circule aussi en Angleterre où Everton et Newcastle sont séduits par ses qualités athlétiques, sa force mentale et son caractère de guerrier. Outre Seko Fofana, Premislav Frankowski (milieu gauche) et Jonathan Clauss (piston droit) ont aussi séduit des clubs en dehors de la Ligue 1. Néanmoins, ces derniers ne sont pas sur le marché. Franck Haise compte sur eux pour retrouver le podium occupé par le RC Lens à un certain moment cette saison.

Berg, seule recrue du RCL cet hiver ?

Finalement, Patrick Berg devrait être la seule recrue cet hiver chez les Sang et Or, malgré les absences d’Ignatius Ganago et de Massadio Haïdara. Selon les indiscrétions de L’Équipe, « janvier s'annonce plutôt calme dans le Bassin artésien. Malgré l'arrivée de Patrick Berg, l'effectif lensois sera plutôt en flux tendu. […] Voilà pourquoi aucun départ n'est à prévoir à deux exceptions près », a annoncé le quotidien sportif.