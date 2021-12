ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne officialise sa 1re recrue !

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2021 à 19:30

L’ ASSE tient sa première recrue officielle du mercato hivernal. Comme pressenti, Bakary Sako a signé un contrat de six mois avec les Verts.

Mercato ASSE : Bakary Sako a signé un contrat de six mois

Bakary Sako (33 ans) est de retour à l’ ASSE, club dont il a défendu les couleurs entre 2009 et 2012. Il est revenu dans le Forez 9 ans après son dernier match sous le maillot des Verts. Les Stéphanois ont annoncé sa signature officielle ce jeudi 30 décembre, à quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal. Le polyvalent ailier s’est engagé avec l’AS Saint-Étienne jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Il vient ainsi renforcer l’équipe de Pascal Dupraz, actuelle lanterne rouge de Ligue 1, avec 12 points à la mi-saison. En attendant l’officialisation de la signature de Joris Gnagnon (défenseur central déjà présent à Sainté), le joueur arrivé libre est le premier renfort hivernal de l’ ASSE.

Mercato : L'ailier se réjouit de son retour à l'AS Saint-Étienne

Dans ses premières impressions confiées au site internet de son nouveau club, Bakary Sako s’est réjoui de son retour chez les Verts. « Je suis très fier de retrouver le club qui m'a révélé. Revenir ici, quasiment dix ans après, c'est quelque chose de grand », a-t-il déclaré, avant de faire la promesse suivante : « j’arrive avec une seule mission : sauver le club. Je ne suis pas tout seul pour cela. Il y a de bons éléments dans l'équipe et quelques événements déclencheurs nous permettront de sortir de cette situation compliquée ».

Nouvel entraîneur de l’ ASSE, Pascal Dupraz a également réagi à la signature de l’attaquant qui a joué 7 saisons de suite (2012 à 2019) en Angleterre (à Wolverhampton, Crystal Palace et West Bromwich). « La signature de Bakary Sako est une bonne nouvelle. C'est un joueur qui connaît le club, est très motivé et nous montre à l'entraînement qu'il n'a rien perdu de ses qualités. J'attends de lui qu'il apporte quelque chose sur le terrain, mais on sera preneurs de sa bonne humeur et de son expérience dans le vestiaire », a rassuré le successeur de Claude Puel à l’AS Saint-Étienne.