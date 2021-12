ASSE Mercato : Un renfort de Ligue 2 pour Dupraz cet hiver ?

Publié par Ange A. le 26 décembre 2021 à 23:05

Lanterne rouge de Ligue 1, l’ ASSE doit se renforcer cet hiver pour rester dans l’élite. Les Verts pourraient piocher en Ligue 2.

L’ ASSE flaire un bon coup en Ligue 2

L’AS Saint-Étienne aura pour principale mission d’éviter une relégation en Ligue 2 cette saison. À la trêve, l’ ASSE ne pointe qu’à la 20e place de Ligue 1 Uber Eats. La direction des Verts a déjà opéré un important choix en limogeant Claude Puel. Pascal Dupraz a été investi entraîneur principal pour le reste de la saison avec pour objectif de maintenir le club dans l’élite. Pour y parvenir, le nouvel entraîneur stéphanois espère du renfort cet hiver. Au vu de ses ressources limitées, le club ligérien s’intéresse notamment aux joueurs libres ou ceux en fin de contrat. Dans ce sens, L’Équipe révèle un intérêt de Saint-Étienne pour Zinedine Ferhat. Le milieu offensif évolue au Nîmes Olympique où il est en fin de contrat.

Un départ déjà acté pour Ferhat

L’international algérien (13 sélections) présente donc une situation contractuelle avantageuse pour l’AS Saint-Étienne. Son départ semble même déjà acté chez les Crocos. Pascal Plancque, le coach de Nîmes, n’a plus fait appel à Zinedine Ferhat depuis le 30 octobre. Avant sa mise à l’écart, le milieu de 28 ans avait disputé 7 matchs cette saison sans pour autant se montrer décisif. Le pensionnaire de Ligue 2 serait donc disposé à se séparer de cet indésirable dès cet hiver. Une bonne nouvelle pour l’ ASSE qui devrait néanmoins opter pour un prêt. Les dirigeants stéphanois auraient même déjà noué des contacts en vue de la signature du Nîmois. Dans ce dossier, les Verts devront néanmoins se méfier d’un rival de Ligue 1. Le Montpellier Hérault, actuel 5e au classement, est un vieux prétendant de Ferhat et entend également obtenir sa signature.