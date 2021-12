Stade Rennais Mercato : Officiel, une signature à 0€ bouclée au SRFC !

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 22:20

Dans les tuyaux ces derniers temps, un joueur a signé un nouveau contrat avec le Stade Rennais. Le SRFC a confirmé l'information ce jeudi.

Stade Rennais Mercato : Contrat officialisé à Rennes

Le Stade Rennais vient de blinder l’une de ses pépites. Jeudi, le SRFC a confirmé le renouvellement du contrat de Warmed Omari. Cette signature était attendue à Rennes et quelques détails de ce nouveau deal avaient déjà fuité dans la presse. Le défenseur central de 21 ans a rempilé pour deux saisons supplémentaires avec Rennes. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2026, son contrat expirant initialement en juin 2024. Le principal concerné n’a pas caché sa fierté de prolonger son bail chez les Rouge et noir, actuels 4es de Ligue 1 Uber Eats.

« Je suis fier de poursuivre dans mon club formateur. C’est la récompense de la progression et de mon intégration dans le groupe. Il n’était pas forcément programmé que je joue autant mais il faut toujours répondre présent. J’ai pu jouer pas mal de matchs depuis le début de la saison et je suis plutôt content de mes performances. J’ai eu à jouer de gros matchs, contre des grands joueurs. Ça permet d’apprendre plus rapidement », a notamment déclaré Omari cité dans le communiqué du SRFC.

Mercato SRFC : Une belle récompense pour Warmed Omari

Il s’agit de la deuxième prolongation de Warmed Omari en l’espace d’un an. Le jeune défenseur avait d’abord rempilé pour une saison supplémentaire en avril. Il estime qu’il s’agit d’une nouvelle marque de confiance et d’une source de motivation supplémentaire. Prolongé, le sociétaire du Stade Rennais entend continuer à progresser et prouver que Bruno Genesio, le coach du SRFC, peut s’appuyer sur lui. Avec le départ du Marocain Nayef Aguerd à la CAN, Omari aura d’ailleurs la chance de monter en puissance chez les professionnels. Le jeune défenseur axial a déjà disputé 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 15 en tant que titulaire. Il compte également un but sur la campagne en cours.