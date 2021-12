ASSE Mercato : Un ancien joueur de Ligue 1 relancé par Dupraz

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2021 à 19:41

Alors que Joris Gnagnon se met à niveau physiquement, le nom d’un défenseur passé par l’AS Monaco et le RC Lens est associé à l’ ASSE.

L' ASSE s'est renseigné sur la situation de Marcel Tisserand

L’ ASSE a officialisé la signature de Bakary Sako, jeudi, pour une durée de six mois. Arrivé à Saint-Étienne avant lui, Joris Gnagnon continue de s’entraîner sur les installations du club ligérien, afin de retrouver la forme physique après deux ans sans jouer. En attendant la signature officielle du défenseur formé au Stade Rennais, le nom d’un ancien joueur de Ligue 1, Marcel Tisserand a refait surface à l'AS Saint-Étienne.

D’après les indiscrétions de l’insider GaëlB42 sur Twitter, « l’ ASSE s’est renseigné sur la situation » de l’ancien défenseur de l’AS Monaco (2013-2016) et du Racing Club de Lens. Il est également « courtisé par le Hertha Berlin », selon la précision de la source. Le joueur de 29 ans, qui évolue actuellement à Fenerbahçe, a l’avantage de bien connaître le championnat de France, car il a aussi joué au Toulouse FC entre 2014 et 2016, après son passage chez les Monégasques et les Sang et Or.

Comnbien vaut le défenseur Franco-Congolais ?

Marcel Tisserand avait été sondé par l’ ASSE à l’hiver dernier quand le club cherchait un arrière axial en renfort. Finalement, les Verts avaient recruté Pape Abou Cissé (à l’Olympiakos) sous forme de prêt, en janvier 2021. L’international congolais est lié au Fenerbahçe (Turquie) jusqu’en juin 2023 et il vaut 3,7 M€ sur le marché selon Transfermarkt.

Avant Marcel Tisserand, plusieurs défenseurs centraux ont vu leurs noms associer à l’AS Saint-Étienne depuis le départ de Claude Puel et l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc de touche des Verts. De Vitorino Hilton à Adama Soumaoro (Bologne) en passant par Ousseynou Ba (Olympiakos). Sur le plan offensif, la piste stéphanoise la plus chaude actuellement mène à Zinedine Ferhat du Nîmes Olympique (Ligue 2).