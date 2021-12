LOSC Mercato : Lille OSC officialise le départ d'un attaquant !

Publié par Timothy le 31 décembre 2021 à 12:21

Il ne restait plus que l'officialisation du LOSC pour acter son départ, c'est désormais chose faite. Jonathan Ikoné quitte Lille OSC pour la Fiorentina.

Le LOSC officialise le départ de Jonathan Ikoné

L'opération était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Après trois ans et demi de bons et loyaux services, l'international français, Jonathan Ikoné, quitte le LOSC et rejoint la Fiorentina en Italie. L'attaquant va donc vivre une première expérience dans un club étranger. Sa signature ne sera officielle qu'au 3 janvier 2022, date d'ouverture du mercato italien.

Jonathan Ikoné a toutefois pu regagner l'Italie afin de participer à la reprise de l’entraînement de la Fiorentina. Par ailleurs, il s'était déjà rendu la semaine dernière à Florence pour réaliser des examens médicaux. Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur des Dogues, perd ainsi un homme fort de son effectif. L'opération devrait rapporter 15 millions d'euros au LOSC.

Lille OSC remercie Ikoné dans un communiqué

Dans son communiqué pour officialiser le départ de son joueur, le LOSC a tenu à remercier Jonathan Ikoné pour ses prestations depuis son arrivée au club en 2018. "Jonathan Ikoné a été de toutes les grandes émotions lilloises de ces dernières saisons, indique le club. Le LOSC le remercie pour tout ce qu’il a apporté au club pendant ces trois saisons et demie et lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours." Le club nordiste est également rentré en détails dans son parcours à Lille. Avec ses coéquipiers Jonathan Bamba et Nicolas Pépé, "il a largement participé à la conquête de la 2ème place en Ligue 1 2018-2019".

L'international français a participé à 150 matches, inscrit 16 buts et délivré 26 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot lillois. En 2019, il a accompagné le retour du LOSC en Ligue des champions, "célébrant par ailleurs avec succès ses premières capes en Équipe de France". En 2020-2021, Jonathan Ikoné devient Champion de France avec Lille au terme d’une saison ponctuée par un 16e de finale en Europa League. Cette saison, il participe au très beau parcours du LOSC en Champions League, qui terminent premiers de leur groupe et se qualifient pour les 8e de finale, qui se jouera le 22 février prochain à Chelsea.