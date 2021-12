PSG Mercato : 4,5M€ au Paris Saint-Germain grâce au LOSC

Publié par ALEXIS le 31 décembre 2021 à 18:21

Le LOSC a officialisé la vente de Jonathan Ikoné à la Fiorentina. Grâce à ce transfert, le PSG va toucher une quote-part estimée à 4,5 M€.

LOSC : L'ancien joueur du PSG transféré à la Fiorentina

Après deux saisons (2016-2016) au PSG et trois ans et demi au LOSC (2018-2022), Jonathan Ikoné va découvrir le championnat transalpin. Il a été transféré officiellement à la Fiorentina, ce vendredi 31 décembre 2021. Son contrat prendra effet à partir du 3 janvier, date d’ouverture du mercato hivernal en Italie. « Lille OSC confirme l’accord total avec l’ACF Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné (23 ans) dans le club de Serie A. […] Après 150 matchs, 16 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot lillois, Jonathan Ikoné s’apprête à vivre une nouvelle expérience dans sa carrière en rejoignant la Serie A Italienne au sein de laquelle il croisera notamment la route de ses amis Mike Maignan et Fodé Ballo-Touré (AC Milan) », a communiqué le club nordiste.

Le Paris Saint-Germain avait négocié un bonus de 50% pour Ikoné

Rappelons que Ikoné, Maignan et Touré ont tous été formés au Paris Saint-Germain et ils s’étaient retrouvés un temps sous le maillot lillois. Parlant de formation, le PSG va toucher une indemnité sur le transfert de l’international Tricolore (4 sélections, 1 but) à Florence. Les Lillois n’ont pas dévoilé le montant du transfert de ce dernier, mais selon le site spécialisé Transfermarkt, il serait de 14 M€. Certaines sources estiment la vente à 14 M€ (+ 1 M€ de bonus éventuels). Sur cette base, Le Parisien croit savoir que le Paris SG va percevoir 4,5 M€. Une somme qui représente les 50% de bonus négociés par le club de la capitale sur le futur transfert de son ancien joueur, lorsque ce dernier avait été cédé au LOSC à 5 M€ en juillet 2018.