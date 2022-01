ASSE Mercato : après Colin Dagba, un joueur du PSG vers Saint-Etienne

Publié par Gary SLM le 02 janvier 2022 à 03:09

Le mercato hivernal de l’ ASSE pourrait se faire en partie au PSG. L’ AS Saint-Étienne, après Colin Dagba, cible un autre joueur du Paris SG.

ASSE Mercato : une réponse toute connue du PSG ?

Pascal Dupraz, nouvel entraîneur de l’ ASSE, multiplie les pistes pour renforcer son équipe. Il pense à engager Colin Dagba (23 ans), latéral droit du Paris Saint-Germain, pour mettre en concurrence Yvann Maçon. Et même un éventuel transfert du joueur ne devrait pas être le dernier coup des Stéphanois au Parc des Princes. Le néo-coach de Sainté veut aussi un second élément de l’équipe de la capitale française. Mais en ce qui concerne le premier, Mauricio Pochettino pourrait bien mettre son véto. L’entraîneur parisien va très bientôt être privé de son marocain Achraf Hakimi, convoqué à la CAN. Le PSG va donc manquer de solutions sur le côté en défense.

Pour recruter Colin Dagba, le club stéphanois souhaite son prêt jusqu’à la fin de la saison. En besoin de temps de jeu, le jeune footballeur de 23 ans pourrait donner son accord, mais pas sur que le Paris SG s’aligne sur cette décision à cause du départ en approche de son marocain à la Coupe d’Afrique des Nations.

Mercato ASSE : Sergio Rico également ciblé ciblé

En plus du défenseur Colin Dagba, l’AS Saint-Étienne veut aussi engager Sergio Rico. Pascal Dupraz voudrait un nouveau portier pour cette seconde partie de la saison. Des contacts ont été déjà pris à cet effet par les dirigeants stéphanois auprès des décideurs du club de la capitale. Sergio Rico n’étant que quatrième gardien parisien, il pourrait accepter l’idée d’aller chercher un peu de temps de jeu chez les Verts. L’équipe du club du Forez est 20e et donc dernière au classement de Ligue 1.Son ancien entraîneur Claude Puel a récemment été viré pour être placé par Pascal Duprez.

Le nouvel entraîneur est donc en train de tisser sa toile d'abord voulant recruter Colin Dagba puis Sergio Rico.