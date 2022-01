PSG : Lionel Messi, une énorme révélation tombe avant Lyon

Publié par Ange A. le 03 janvier 2022 à 05:10

Positif au Covid-19, Lionel Messi est forfait pour le match du PSG contre Vannes ce lundi. La Pulga est espérée pour jouer contre Lyon.

Vers un retour anticipé de Lionel Messi à Paris ?

Le Paris Saint-Germain effectue sa première sortie de l’année ce lundi. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Vannes. La rencontre compte pour les 16es de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche, Mauricio Pochettino sera privé de quelques éléments. Actuellement en Argentine Lionel Messi est forfait pour le match. Dans un communiqué publié dimanche, le PSG a confirmé que l’attaquant de 34 ans a récemment été positif au Covid-19. L’ancien du FC Barcelone est donc en isolement. Toutefois, la presse argentine estime que La Pula pourrait signe son retour plus tôt que prévu à Paris et est même espéré pour le choc contre Lyon. Les Parisiens se rendent au Groupama Stadium dimanche pour le choc de la 20e journée.

Le PSG avec Messi contre l’ OL ?

TyC Sports révèle en effet que la contagion de Lionel Messi aurait eu lieu avant le 31 décembre. D’après cette source locale, l’Argentin pourrait donc revenir dans la capitale s’il était testé négatif entre lundi et mardi. L’ancien Blaugrana pourrait alors rejoindre le Paris Saint-Germain en vue de son choc contre l’Olympique Lyonnais dimanche à Decines. Reste maintenant à savoir quand est-ce que Messi passera donc un nouveau test.

Après une première moitié saison mitigée, surtout décevante en Ligue 1, le septuple Ballon d’Or sera l’un des Parisiens les plus attendus pour le reste de la campagne en cours. S’il a flambé en Ligue des champions avec 5 buts en autant de rencontres, le capitaine de l’Albicéleste a piétiné en Ligue 1. Il ne compte qu’un but et 5 assists en 11 rencontres de championnat. Un bilan encore en deçà des attentes des supporters du PSG.