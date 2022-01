PSG : Après son coup de gueule, mauvaise nouvelle pour Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 02 janvier 2022 à 14:56

Lionel Messi a profité du Nouvel An pour lancer un coup de gueule. Au lendemain de ses mots forts, l’attaquant du PSG se trouve dans le dur.

Messi : « Ce virus de merde qui n'en finit plus »

Présent en Argentine les fêtes de fin d’année, Lionel Messi a profité de la présentation des voeux à l’occasion du Nouvel An pour dire ses sentiments sur la pandémie du Covid-19. Il faut dire que la situation sanitaire en Argentine est préoccupante, avec une vague qui débarque et provoque une montée en flèche des cas. Mais dans son message du 1er janvier, la star du Paris Saint-Germain a exprimé son dégoût pour le Covid-19, qui semble bien parti pour occuper l’année 2022.

« Je ne peux que rendre grâce pour tout ce que j'ai vécu en 2021. Encore plus quand beaucoup de gens ont passé un très mauvais moment à cause du virus de merde qui n'en finit jamais. Espérons que 2022 apporte beaucoup de santé, c'est ce que je vous souhaite à tous pour la nouvelle année. Bisous à tous », a écrit l’international argentin du PSG sur ses réseaux sociaux. Mais au lendemain de ce message de colère et d’espoir, le club de la capitale a annoncé une mauvaise nouvelle pour l’ancien capitaine du FC Barcelone.

Le point médical du PSG – Messi positif à la Covid-19

Comme avant chaque match de l’équipe de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain publie un point médical pour donner des nouvelles de son groupe. Avant son seizième de finale de la Coupe de France contre Vannes, lundi à 21 heures, le club de la capitale a donc sacrifié à la tradition. Après avoir annoncé la veille la présence de quatre joueurs positifs au Covid-19 au sein de son effectif, le PSG a dévoilé ce dimanche l'identité des éléments en question.

« Les 4 joueurs positifs à la Covid-19 sont Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala. Ils respectent actuellement l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté », a écrit le club parisien sur son site officiel. Toujours selon le même communiqué, « Neymar JR va poursuivre ses soins au Brésil jusqu’au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Son retour à l’entraînement est toujours prévu dans environ 3 semaines. »