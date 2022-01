ASSE Mercato : Dupraz tient ses 2e et 3e recrues après Sako

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2022 à 23:24

Après Bakary Sako, l’ ASSE va enregistrer la signature de Paul Bernardoni et Sada Thioub, deux joueurs d’Angers. Le SCO a confirmé cela.

ASSE Mercato : Angers SCO confirme pour Bernardoni et Thioub

L’ ASSE se prépare à officialiser l’arrivée de Paul Bernardoni (gardien de but, 24 ans) et Sada Thioub (ailier droit, 26 ans), après la signature officielle de Bakary Sako la semaine dernière. L’information sur leur arrivée chez les Verts, révélée ce mardi, est désormais officielle. Elle a été confirmée par Angers SCO via son compte twitter officiel. « Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l'AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d'anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG », a fait savoir le SCO.

Rappelons que lors de son passage devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2021-2022, Angers avait été invité à poursuivre « l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations ».

Les deux Angevins qualifiés pour affronter le RC Lens

Si tout se déroule sans retournement de dernière minute, l’ ASSE devrait officialiser les deux signatures sur coup cette semaine. Une bonne nouvelle pour Pascal Dupraz avant le match de son équipe contre le RC Lens en Ligue 1, le samedi 15 janvier (17h). En effet, Paul Bernardoni et Sada Thioub seront évidemment qualifiés pour affronter le Racing Club de Lens, dans 10 jours, car le match qui devrait opposer les Stéphanois (20es) aux Angevins (lors de la 20e journée), initialement le dimanche 9 janvier, est reporté à une date non encore fixée. Cela, en raison de plusieurs cas positifs au covid-19 chez les Scoïstes.