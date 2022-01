OM Mercato : Franck Haise donne une réponse pour Fofana

Publié par ALEXIS le 05 janvier 2022 à 13:40

Cible de l' OM ce mercato hivernal, Seko Fofana a fait un excellent match lors de RC Lens - LOSC. Son entraîneur Franck Haise évoque son avenir.

RC Lens Mercato : Seko Fofana fortement courtisé

Étincellent avec le RC Lens depuis son arrivée l’été 2020, en provenance de l’Udinese, Seko Fofana a séduit plusieurs clubs, dont l’OM. Newcastle United en Premier League, est également intéressé par le profil du milieu défensif du RCL. Les nouveaux propriétaires du club anglais, les milliardaires saoudiens, sont prêts à sortir le chéquier pour s’offrir le capitaine Lensois cet hiver. Ils ont tout pour doubler l’Olympique de Marseille sur ce dossier. Le PSG et Chelsea lorgnent aussi le natif de Paris, dont le remplaçant, Patrick Berg, a été déjà recruté par le RCL. Des nouvelles qui ne font pas du tout plaisir à Franck Haise. Il souhaite conserver son meilleur joueur au moins jusqu’à la fin de la saison.

Franck Haise, « Fofana est très bien dans le club »

L’entraîneur du RC Lens est en effet certain qu’avec Seko Fofana dans son équipe, il a le leader qu’il faut pour atteindre l’objectif du club, à savoir une place qualificative pour une coupe d’Europe à l’issue de la saison. En tout cas, le coach des Sang et Or a envoyé un message dans ce sens aux dirigeants du club nordiste après la victoire de son équipe sur le LOSC en 16e de finale de la coupe de France. « Seko Fofana fait partie de nos leaders. Il est très bien dans le club, très bien entouré et il a un jeu qui colle parfaitement avec notre façon de faire », a déclaré Franck Haise. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le joueur visé par l'OM vaut 18 M€ sur le marché des transferts.

L'Ivoirien, un monstre au RCL

Selon le témoignage de Corentin Jean, Seko Fofana : « physiquement, c’est un monstre, mais même techniquement, il a de grandes qualités ». En effet, le Franco-Ivoirien a été l’auteur des deux 2 buts lensois lors du derby contre Lille OSC, mardi soir au stade Bollaert. Le RC Lens était mené (2-0) après 33 minutes de jeu, mais le capitaine du Racing a répondu au doublé d’Amadou Onana, en réduisant le score (1-2, 67e), puis en égalisant dans le temps additionnel (2-2, 90e+5).

De plus, c’est Seko Fofana qui a transformé le 5e et dernier tir au but de son équipe, pour la victoire (4 t.a.b à 3). À la mi-saison, le joueur de 26 ans totalise 5 buts en 19 matchs disputés en Ligue 1.