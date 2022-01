OM Mercato : Les Saoudiens passent à l'offensive à Marseille !

Publié par Thomas le 05 janvier 2022 à 11:40

Alors que de nombreuses rumeurs font écho d'un rachat de l' OM par les Saoudiens, ces derniers pourraient en amont frapper un coup énorme à Marseille.

OM Mercato : Les Saoudiens veulent Bamba Dieng

C’est le sujet dont tout le monde parle du côté de l’Olympique de Marseille. Malgré des rumeurs insistantes concernant un potentiel rachat de l’OM par le fonds venu d’Arabie Saoudite, le club phocéen semble encore bien loin d’une vente et se concentre plutôt sur son mercato hivernal. Après avoir pris possession du club de Newcaslte, en Premier League, en début de saison, le PIF (fonds d’investissement public) a renforcé sa présence dans le football en rachetant pour plus d’un milliard d’euros le prestigieux club de l’Inter Milan.

De récentes tendances qui font miroiter les fans de l’ OM, qui n’attendent qu’une chose, voir Frank McCourt laisser sa place à un investisseur plus ambitieux. Si les Saoudiens se laissent toujours désirer à Marseille, ces derniers pourraient en revanche jouer un bien mauvais tour à leur possible futur club, en lui chipant un de ses joyaux.

Comme l’avance le Daily Mirror, Newcastle, nouveau club le plus riche de la planète foot depuis son passage sous pavillon Saoudien, aimerait enrôler le jeune Cheikh Bamba Dieng, révélation de ce début de saison. Selon le tabloïd britannique, l’attaquant sénégalais disposerait du profil idéal pour renforcer et rajeunir l’attaque des Magpies, en pleine reconstruction depuis le rachat. Dans le même temps, d’autres écuries de Premier League se seraient penchées sur le cas du joueur de l’Olympique de Marseille, West Ham, Aston Villa et Crystal Palace.

L’opération dégraissage est en marche

En dépit des rumeurs venues d’outre-Manche concernant Dieng, il est peu probable de voir le joyau olympien faire ses valises de l’ OM en 2022 d’autant que ce dernier a récemment prolongé son contrat dans le sud de la France. Néanmoins, Marseille devrait bien se séparer de plusieurs joueurs cet hiver, à commencer par Jordan Amavi. Le latéral gauche va s’engager ce mercredi à l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt. Un premier départ acté donc, mais probablement pas le dernier.

En plus d’Amavi, Pablo Longoria est proche de boucler le sulfureux dossier Boubacar Kamara, dont le départ de la cité phocéenne ne fait plus aucun doute. Le Minot de 22 ans se serait rapproché ces dernières heures de l’AS Roma. Le club italien aurait formulé une offre alléchante au board marseillais ces derniers jours. Tout pourrait se décanter dans les prochains jours donc…

En parallèle, l’OM devrait voir son attaquant Dario Benedetto retourner en Argentine, lui qui est prêté depuis le début de saison à Elche en Liga.