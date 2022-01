Stade Rennais mercato : l'AC Milan se lance sur un espoir du SRFC

Publié par Thomas le 05 janvier 2022 à 15:40

Très bon cette saison, le Stade Rennais éveille les convoitises de gros clubs. Parmi eux, l'AC Milan qui aimerait enrôler un défenseur du SRFC.

SRFC Mercato : Badé dans le viseur des Rossoneri

Le Stade Rennais FC souhaite rester calme sur le mercato hivernal. Mais le club breton n’est cependant pas à l'abri de départs de joueurs en réussite. Durant la première partie de saison, plusieurs footballeurs du club breton ont su se mettre en avant, attirant par conséquent l’intérêt de plusieurs cadors d’Europe. On pense à Lovro Majer, qui, après ses débuts réussis chez les Rouge et Noir, a été ciblé par le Real Madrid pour remplacer son compatriote Luka Modric dans un futur proche.

À l’instar du milieu croate, c’est une autre recrue du SRFC qui fait aujourd’hui les gros titres en Italie. Le défenseur central Loïc Badé intéresse en Serie A. Si le joueur de 21 ans réalise un début de saison délicat, perdant même sa place de titulaire au profit de Warmed Omari, ce dernier garde tout de même une belle cote à l’étranger et serait sur les tablettes ni plus ni moins de l’AC Milan.

Selon Tutto Sport, l’ancien défenseur du RC Lens ferait partie d’une shortlist de noms à recruter pour blinder la défense centrale du club lombard. Badé aurait alors la lourde tâche de remplacer l’expérimenté Simon Kjaer, blessé pour plusieurs mois après une rupture des ligaments du genou gauche. Dans cette liste figure notamment le défenseur du PSG Abdou Diallo et Sven Botman du LOSC.

Du côté du Stade Rennais, la confiance règne entre le joueur et ses dirigeants malgré des performances décevantes depuis la reprise. Plus chère recrue bretonne cet été, Loïc Badé compte bien profiter de l’absence de Nayef Aguerd (parti à la CAN) pour regagner du temps de jeu et de la confiance pour le reste de la saison.

Rennes reçoit une bonne nouvelle avant Lens

Tout juste défait en coupe de France face à Nancy, le SRFC aborde avec crainte son prochain match contre le RC Lens en Ligue 1. Et pour cause, les Rouge et Noir connaissent, comme beaucoup de clubs une recrudescence de cas de Covid-19, qui les amputent de nombreux joueurs en plus de ceux partis pour la CAN. Néanmoins, Bruno Genesio devrait pouvoir compter sur le retour de deux cadres ce week-end.

Comme avancé par le journaliste Benjamin Quarez, Warmed Omari a fait son grand retour à l’entraînement ce mercredi et pourrait entrer dans le groupe contre les Sang et Or. Un super retour quand on sait la fragilité de ce secteur à Rennes, qui avait dû évoluer avec un milieu (Santamaria) dans l’axe de la défense contre de l’ASNL. Dans le même temps, le Stade Rennais pourra compter sur le retour de Martin Terrier, lui aussi remis de sa quarantaine obligatoire.