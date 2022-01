Stade Rennais : Une superbe nouvelle tombe au SRFC avant Lens !

Publié par Thomas le 04 janvier 2022 à 12:06

Tout juste défait en coupe de France contre Nancy, le Stade Rennais a tout de même reçu une très bonne nouvelle, juste avant le choc Lens-SRFC.

SRFC : Un retour important en attaque

Auteur d’une première partie de saison convaincante, le Stade Rennais connait depuis plusieurs jours des déconvenues extra-sportives qui entachent son début d’année 2022. Véritable fléau qui touche un grand nombre d’équipes en France et au-delà, la pandémie du Covid-19n’a pas échappé aux Rouge et Noir, qui se sont vu amputés ces derniers jours de plus de 8 joueurs, tous testés positifs.

Face à Nancy ce week-end, Bruno Genesio avait dû convoquer plusieurs jeunes joueurs du centre de formation, alignant en même temps une défense totalement inédite avec Baptiste Santamaria dans l’axe. De nombreuses absences qui ont eu raison du SRFC qui s’est donc fait éliminer contre l’ASNL de la coupe de France. Une très mauvaise nouvelle pour Rennes dans la mesure où le club breton devra se confronter au RC Lens samedi, un concurrent direct au podium. Néanmoins, cette grosse hécatombe au Stade Rennais pourrait en partie être soulagée par un retour salvateur en attaque, celui de Martin Terrier.

Absent contre les Lorrains, le buteur de 24 ans pourrait être remis contre les Sang et Or à en croire sa récente story Instagram. Dans sa publication, le joueur se montre juste après s’être coupé les cheveux, indiquant donc que sa restriction d’isolement n’est plus en vigueur. Rien de confirmé pour l’instant mais il est très probable de le voir évoluer contre Lens, selon le média Actu_SRFC.

Après Majer, Alemdar se révèle

Recruté dans le silence cet été par Florian Maurice, le jeune portier turc Dogan Alemdar a dû attendre plus de 5 mois avant d’effectuer ses premiers pas en match officiel avec le SRFC. D’abord blessé puis relégué à la troisième place dans la hiérarchie des gardiens, le joueur a livré hier une très belle copie pour sa première contre Nancy.

A tout juste 19 ans, l’ancien gardien de Kayserispor éveille l’intérêt de plusieurs écuries notamment dans son pays, où Galatasaray le suivrait avec attention. Son départ de Bretagne semble néanmoins compliqué aux vues de la confiance placée en lui par Genesio, qui veut en faire son numéro 1 dans les années à venir.