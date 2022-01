ASSE Mercato : Les raisons de la signature de Thioub selon Dupraz

Publié par Ange A. le 06 janvier 2022 à 03:30

Prêté à Saint-Étienne par Angers, Sada Thioub est le troisième renfort hivernal de l’ ASSE. Pascal Dupraz a justifié cette signature.

Sada Thioub débarque en prêt à l’ ASSE

La journée de mercredi a été prolifique en nouvelles pour l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE a enregistré les arrivées de ses 2e et 3e recrues du mercato d’hiver. Dans les tuyaux depuis quelques heures, les signatures de Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été confirmées par le club ligérien. L’annonce de l’arrivée du portier de 24 ans a été la première à être officialisée. Le gardien de but vient pallier l’absence d’Étienne Green, blessé au coude et absent plusieurs semaines. L’annonce du prêt de Sada Thioub, arrivé du SCO également, est tombée quelques heures plus tard. Comme son coéquipier Angevin, le Sénégalais est prêté sans option d’achat aux Verts jusqu’au terme de la saison.

Pascal Dupraz s’explique le prêt de Thioub à Sainté

Sada Thioub est déjà la deuxième recrue offensive de Saint-Étienne cet hiver après Bakary Sako. Dans le communiqué annonçant le prêt de l’international sénégalais (7 sélections), Pascal Dupraz a justifié le besoin de recruter ce renfort offensif. Pour le nouvel entraîneur de l’ ASSE, l’attaquant d’Angers aura une petite revanche à prendre cette saison. Il n’a joué que deux rencontres (15 minutes) avec le club de l’Anjou depuis le début de la saison. « Sa venue illustre aussi notre volonté de recruter des joueurs revanchards. Leur venue est, à coup sûr, la garantie qu’ils vont se livrer à fond pour l’AS Saint-Étienne », a déclaré l’entraîneur stéphanois selon le communiqué publié par le club.

Dernière recrue des Verts, Thioub affiche d’ailleurs sa détermination afin d’aider le club ligérien à sauver sa saison. « Je suis très heureux de rejoindre l’AS Saint-Étienne. J’ai hâte de débuter sur les terrains très bientôt et d’aider l’ ASSE à obtenir son maintien. C’est mon objectif et pour l’atteindre, il faudra que je montre mes qualités après une période particulière sur le plan personnel », a confié le Sénégalais.