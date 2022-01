Barça Mercato : Barcelone prêt à frapper un gros coup au LOSC

Publié par Thomas le 06 janvier 2022 à 15:42

Désireux de se renforcer pour 2022, le Barça suivrait attentivement la situation d'un gros joueur du LOSC, courtisé par plusieurs cadors.

Barça Mercato : Renato Sanches bientôt chez les Blaugrana ?

Après les signatures de Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone continue son travail de recrutement, afin de renforcer son effectif pour 2022. En proie à de graves problèmes économiques, les Blaugrana doivent également penser à dégraisser pour pouvoir correspondre aux exigences du fairplay financier, condition sine qua non pour enregistrer de futures signatures. Si la priorité du Barça reste le recrutement d’un grand attaquant au poste de numéro 9, les dirigeants catalans ne délaissent pas pour autant d’autres pistes chaudes à des secteurs de jeu clés.

Selon la chaîne portugaise Eleven, le club espagnol aurait de fait relancé un vieux dossier au milieu de terrain, celui de Renato Sanches. Courtisé par de nombreux clubs comme Arsenal, le joueur du LOSC, auteur d’une année 2021 fabuleuse, serait désormais proche du FC Barcelone qui serait passé devant ses concurrents.

Vivement associé à un départ du Nord de la France cet été, notamment au Barça où Ronald Koeman l’attendait les bras ouverts, Renato Sanches était finalement resté une saison de plus chez les Dogues. Lille sait néanmoins que son international portugais ne s’éternisera pas en Ligue 1 aux vues de sa montée en puissance et privilégie donc une vente du joueur cette année. Olivier Létang affirmait en octobre dernier, qu’il laisserait filer son joyau en cas d’offre convaincante.

Barcelone déjà bien fourni au milieu

Le Mundo Deportivo, qui relaye l’exclusivité du média portugais, rappelle cependant que l’entrejeu blaugrana est peut-être le secteur le plus blindé et qu’une arrivée en plus cet hiver ne serait pas des plus judicieuses. Avec la montée en puissance cette saison des jeunes Gavi et Nico, formés à la Masia, combiné au Golden Boy 2021 Pedri et Frenkie de Jong, le FC Barcelone peut aborder les saisons futures avec grande sérénité et concentrer ses efforts sur d’autres secteurs plus prioritaires.