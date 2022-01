PSG : Une terrible nouvelle confirmée à Paris avant le choc à Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2022 à 00:43

À quelques jours du choc de Ligue 1 contre l’OL, dimanche soir au Groupama Stadium, les mauvaises nouvelles s’enchaînent du côté du PSG.

Angel Di Maria serait à son tour positif au Covid

À trois jours du choc de la 20e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, les mauvaises nouvelles s’enchaînement du côté du Paris Saint-Germain. Après Danilo Perreira lundi, Gianluigi Donnarumma mardi et Layvin Kurzawa mercredi, un nouveau cas de Covid-19 a été détecté au sein de l’effectif du club de la capitale.

En effet, selon les informations relayées ce jeudi par le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, Angel Di Maria a été testé positif ce jour. Alors que son compatriote Lionel Messi signe son retour à l’entraînement après son isolement en Argentine pour le même problème, le milieu de terrain offensif de 33 ans a été placé immédiatement à l’écart du groupe de Mauricio Pochettino.

Et tout logiquement, Di Maria manquera le déplacement au Groupama Stadium face aux hommes de Peter Bosz, dimanche soir, en clôture de la 20e journée du championnat. Avec l'absence de Neymar, blessé et toujours aux soins, et l'incertitude autour de la présence de Lionel Messi, l'ancien attaquant de Manchester United avait de fortes chances d’animer le secteur offensif du PSG aux côtés de Kylian Mbappé contre les Gones.

Son forfait est donc un énorme coup dur pour l’entraîneur parisien qui devrait donc à nouveau s’appuyer sur les jeunes pour compléter son groupe à Lyon. D’autant que d’autres cas de Covid seraient encore à craindre dans la capitale dans les prochains jours.

PSG : D’autres cas à craindre après Di Maria ?

Parmi les premiers joueurs à avoir été annoncés positifs début janvier, Juan Bernat a repris l'entraînement ce jeudi comme il l'a signalé lui-même sur les réseaux sociaux. Le latéral gauche espagnol était attendu mercredi au départ, mais il a finalement bénéficié d’un jour de repos supplémentaire. L’ancien défenseur du Bayer Munich a directement réintégré le groupe du Paris Saint-Germain ce jeudi.

Pour rappel, avec Angel Di Maria, le PSG est à son cinquième cas de Covid-19 après Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Nathan Bitumazala et Layvin Kurzawa. De retour de vacances en fin de semaine passée, l’international argentin n’avait pourtant pas disputé le premier match de l'année 2022 face à Vannes en Coupe de France. Selon Gaston Edul, journaliste à TyC Sports, Di Maria est asymptomatique et devrait donc revenir dans 5 jours.

Le protégé de Pochettino devrait tout de même suivre le protocole traditionnel et cela signifie qu’il ne pourra pas tenir sa place à Lyon. RMC Sport précise que la liste des joueurs parisiens touchés par le Covid-19 est longue, mais la direction du club craint d’autres cas dans les jours à venir. Les structures médicales des Rouge et Bleu sont donc mises en alerte maximale.