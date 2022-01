PSG Mercato : Succession Mbappé, un coup fabuleux confirmé à City

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2022 à 07:05

Le PSG s’active déjà en coulisses pour la succession de Kylian Mbappé. Manchester City serait ainsi dans la ligne de tir du club parisien.

Raheem Sterling ciblé pour succéder à Mbappé

Alors que les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Ousmane Dembélé (Barça) sont régulièrement annoncés comme les pistes prioritaires pour la succession de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait finalement se rabattre sur une star de Manchester City. En effet, selon les informations du média ESPN de ce jeudi, Mauricio Pochettino aurait demandé à sa direction de se positionner sur un attaquant des Citizens en la personne de Raheem Sterling.

L’ancien manager de Tottenham serait un grand fan de l’international anglais de 27 ans. La chaîne sportive américaine explique notamment que même si des négociations entre les deux clubs s’avèrent compliquées, la situation contractuelle du joueur et sa volonté de découvrir autre chose la saison prochaine pourraient rendre possible ce coup exceptionnel. Arrivé en juillet 2015 en provenance de Liverpool, le natif de Kingston ne compte pas prolonger et pourrait donc être placé sur le marché à l’issue de la saison. Cependant, le PSG n’est pas seul sur ce dossier.

PSG Mercato : Le Barça prêt à gâcher les plans du Qatar ?

Plusieurs sources anglaises confirment ce jeudi soir que le Paris Saint-Germain s’intéresserait effectivement à Raheem Sterling. Sous le charme du profil de l’ailier de Manchester City, Mauricio Pochettino verrait en lui le successeur idéal d’un Kylian Mbappé qui se dirige vers un départ au Real Madrid. Mais le FC Barcelone surveillerait aussi la situation de Sterling. En quête de renforts pour la saison prochaine, le club catalan miserait sur sa bonne relation avec Pep Guardiola pour rendre ce coup possible. Évalué à 85 millions d’euros, ce dossier pourrait finalement s’avérer assez onéreux pour les Blaugranas sans compter également qu’il faudra prévoir un salaire à la dimension du joueur. Toutefois, Sterling est encore loin d’un transfert puisque les Citizens feraient de sa prolongation une priorité. Affaire à suivre donc…