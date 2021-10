PSG Mercato : Sterling à Paris, une réponse officielle tombe !

Publié par Timothée Jean le 15 octobre 2021 à 21:10

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Raheem Sterling veut quitter Manchester City. L’attaquant anglais a d’ailleurs récemment glissé un appel du pied au PSG. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a fait le point sur cette situation.

PSG Mercato : Raheem Sterling, une belle affaire pour Paris

Raheem Sterling traverse actuellement une situation difficile à Manchester City. Autrefois titulaire indiscutable chez les Cityzens, l’international anglais a vu son temps de jeu chuter de façon considérable. Depuis l’entame de la saison, il n'a été titularisé qu'à deux reprises en Premier League. Un faible temps de jeu qui pousse l’ancienne star de Liverpool à s’interroger sur son avenir à Manchester City.

Alors que son contrat expire en juin 2023 avec Manchester City, Raheem Sterling a récemment admis qu’il songeait fortement à changer d’air, avec deux destinations en ligne de mire : l’Espagne et la France. « J’aimerais apprendre plusieurs langues. J'aime bien les accents français et espagnol », a-t-il récemment confirmé. Si le FC Barcelone s’est rapidement positionné pour l’attirer en Liga, cet appel du pied du crack britannique devrait faire bouger les lignes du côté du PSG. Surtout quand on sait que le club francilien souhaite attirer un nouvel attaquant en cas de départ de Kylian Mbappé au PSG.

Guardiola ne ferme pas la porte à un départ de Sterling

En tout cas, le Paris Saint-Germain ne manquera pas de suivre l’évolution de ce dossier. D’ailleurs, les dirigeants du PSG viennent de recevoir une bonne nouvelle en provenance de Manchester City. L’entraîneur Pep Guardiola a en effet expliqué qu’il n’était pas au courant des envies de départ de son attaquant, avant de se montrer un peu plus poignant.

Le patron du banc des Cityzens a indiqué qu’il ne retiendrait pas Raheem Sterling contre son gré. « Je ne pensais pas que le club le savait. Raheem est notre joueur, j'espère qu'il sera incroyablement important pour nous. Je ne sais pas s'il veut jouer davantage. Ce que je veux de Raheem et de tout le monde, c'est qu'ils soient satisfaits d'être ici. Si ce n'est pas le cas, il doit prendre la meilleure décision pour sa famille », a-t-il lancé. Reste désormais à savoir quelle sera la décision finale du principal concerné. Le prochain mercato s’annonce très mouvementé pour le natif de Kingston.