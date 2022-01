Mercato Newcastle : Les saoudiens s’offrent Trippier de l’Atletico

Publié par Gary SLM le 07 janvier 2022 à 11:31

Le PIF des Saoudiens, nouveaux propriétaires de Newcastle United, vient de réaliser un joli coup mercato avec Kieran Trippier de l’Atletico Madrid.

Newcastle a changé de standing depuis son acquisition par le Fonds public d’investissement saoudien. Cela commence à se voir avec la recrue Kieran Trippier, fraichement enregistrée par le club anglais. L’ancien joueur de l’Atletico Madrid est le premier signe du projet XXL annoncé par les nouveaux repreneurs du club. Avec l’ancien joueur de l’entraîneur Diego Simeone, la lutte pour le maintien de l’équipe londonienne dans l’élite du football anglais est bien lancée.

Les Magpies ont quand même mis du temps pour afficher leurs ambitions sur ce mercato hivernal. Newcastle, actuel avant-dernier de Premier League (19e au classement), doit montrer un nouveau visage lors des prochains matches. Son match de samedi, comptant pour le 3e tour en FA Cup contre Cambridge Utd, est une occasion de procéder à une répétition générale avant de se plonger véritablement dans la bataille pour le maintien. Avec l’arrivée de Kieran Trippier sous les couleurs du maillot Blanc et noir contre 15 millions d’euros, le président Yasir al-Rumayyan confirme un début du changement annoncé dans la vie du club.

Mercato Newcastle : Les postes à renforcer

Pour ce marché des transferts, Newcastle a 4 priorités. Un attaquant de haut niveau doit rejoindre l’équipe d’Eddie Howe pour compenser la blessure de Callum Wilson. Le club doit aussi recruter un joueur au milieu de terrain dans les prochains jours ainsi qu’un défenseur central. Avec la signature de Kieran Trippier pour un contrat courant jusqu’en juin 2024, la première solution vient d’être trouvée. Tout de même, le mercato doit s’accélérer du côté de Newcastle puisque tout joueur arrivant doit prendre des automatismes avec ses coéquipiers pour être certain d’apporter un plus à l’effectif. Plus vite les recrues arriveront au club, mieux ce sera pour l’entraîneur qui va les intégrer dans son système de jeu.

Outre-Manche, plusieurs noms sont cités pour renforcer justement les différents postes, l’urgence étant de permettre à Eddie Howe de ramener le club dans le milieu du tableau assez rapidement. Mais grâce à leurs puissances financières inépuisables, les Saoudiens ne devraient plus perdre de temps pour satisfaire les différents besoins, soucieux d’éviter la catastrophe d’une éventuelle relégation de leur équipe en seconde division britannique.