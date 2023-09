La vente OM est bouclée. L’arrivée des Saoudiens, avec Zinédine Zidane dans leur poche, est imminente. Frank McCourt a enfin lâché du lest et c’est ce qui sort des toutes dernières informations.

Vente OM : Gennaro Gattuso, la preuve d'un gros changement à venir

L’avenir s’annonce prometteur pour l’Olympique de Marseille dont la vente à l’Arabie Saoudite est « OK » depuis un moment. Même la seule nomination de Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM est à elle seule une confirmation d’un changement important en perspective au club phocéen.

En effet, même s’il a été un milieu de terrain rugueux avec un caractère de l’homme capable de séduire les fans de l’OM, Gennaro Gattuso est loin d’être le coach qui va hisser haut les couleurs marseillaises. Frank McCourt étant sur le point de quitter la tête de l’OM, il ne pouvait se permettre de recruter un entraîneur de haut niveau capable de s’inscrire dans son projet sur la durée.

Gennaro Gattuso colle donc bien au choix qu’il fallait faire puisque le changement de la direction devrait lui aussi entraîner celui du coach. Cette semaine, Zinédine Zidane, un des parfaits profils du coach qui va faire revivre le public marseillais, aurait rencontré les dirigeants saoudiens. Au cœur de la vente OM, l’Arabie Saoudite compterait débarquer dans la cité phocéenne avec l’ancien Madrilène.

Le contrat de Gennaro Gattuso (qui vient de perdre son premier match avec l'OM (3-2) face à l'As Monaco), seulement d'une saison, sera très facile à casser pour installer l’ancien champion du monde. Tout ce ci est attendu après l’officialisation de la vente OM aux saoudiens, une chose qui ne devrait plus vraiment tarder, car cette vente du club phocéen serait bien bouclée et depuis un moment.

Et si Thibaud Vezirian avait raison depuis le début ?

C’est ce qu’a répondu Thibaud Vezirian à un de ses followers disant : « Thibault, si l'information est sortie et que les saoudiens ont contacté Zidane, et qu'il a dit oui, c’est que forcément McCourt a dit oui pour vendre le club. T’en penses quoi ?? » Le journaliste passé par L'Équipe, C8, CNews ou encore TF1 a répondu : « Ça fait un moment que tout est ok au sujet du club. Ce n’était pas le plus compliqué. Beaucoup d’intérêts et de sujets parallèles bloquaient jusque là… Mais chacun fera son récit et on nous dira que tout s’est négocié en 3 semaines ».

Cette déclaration du journaliste confirme toutes ses précédentes affirmations. Ajouter à cela la révélation de France Bleu Provence jeudi, annonçant un accord Zidane-Saoudiens pour un poste de manager général de l’OM, tout semble véritablement OK pour la vente du club. Zidane n’aurait pas donné son accord si le rachat du club n’était pas acté puisqu’il n’aurait pas pu s’engager sans précision sur la date alors qu’il peut être sollicité à tout moment par d’autres clubs.