L’Olympique de Marseille s'est offert une victoire face au Havre (3-0) en 8e journée de Ligue 1. Outre ce succès, la vente OM aux Saoudiens est toujours le principal sujet dans la cité phocéenne et ce ne sont pas les dernières révélations qui feront baisser la température liée à ce dossier.

Vente OM : Ça bouge fort entre Frank McCourt et les Saoudiens

La vente OM pourrait se faire et ce n’est plus qu’une affaire de temps. Les dernières sorties de Thibaud Vézirian sur Twitch avaient déjà mis la puce à l’oreille des nombreux fans de l’Olympique de Marseille. Une autre source confirme des négociations intensifiées ces dernières heures entre Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, et les richissimes hommes d’affaires saoudiens.

Si les demandes jugées exorbitantes de l’américain ont longtemps fait trainer en longueur ce dossier, un accord pour celer la vente de l’OM lui ne serait plus très loin. En effet, un proche de Jacques-Henri Eyraud qui a récemment lié le départ définitif de l’ancien président de l’Olympique de Marseille à un prochain changement de propriétaire vient de communiquer de nouvelles infos.

Selon ce dernier, l’homme d’affaires américain pourrait finalement conserver des parts minoritaires du club contrairement à ses anciennes exigences. Frank McCourt voulait garder entre 20 et 30% des parts de l’OM et céder jusqu’à 80% du club aux Saoudiens. L’américain réclamait, en plus de parts du club, 300 millions d’euros pour céder le club racheté 45 millions d’euros à la famille Dreyfus. Finalement, le pourcentage qu’il pourrait garder ne devrait pas dépasser entre 5 et 10%. Riyad serait disposé à lui verser un montant entre 250 et 280 millions d’euros pour boucler la vente de l’OM, selon le pourcentage conservé par le Bostonien.

À Riyad, les compatriotes du Premier ministre d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, conditionneraient tout de même ce deal à une clause contraignante pour Frank McCourt. Il devrait céder les parts restantes du club si les investissements prévus après le rachat du club étaient entièrement réalisés. Ces investissements porteraient sur l’acquisition du Stade Vélodrome et l’achat de plusieurs joueurs de haut niveau pour rehausser la marque OM en 2 ans. McCourt devrait ensuite céder ses parts restantes du club sur la base de la nouvelle valeur du club.

Des concessions mutuelles pour avancer

En revanche, à ce stade du dossier, le nom de Zinédine Zidane n’apparaîtrait pas vraiment. L’ancien ballon d’Or est certes sur la liste élargie des cibles des Saoudiens, mais ceux-ci voudraient s’installer aux commandes du club avant d’étudier la question de l’entraîneur qui sera forcément un grand nom dans le foot.

Il y a quelques mois la chaine israélienne i24NEWS annonçait l’offre des Saoudiens qui devait atterrir sur le bureau de Frank McCourt. L’américain, pas vraiment content de latitude des représentants de groupes de supporters de l’OM et leur emprise sur le club, se mettrait ainsi en retrait dans le cas de l’éventuelle vente OM aux saoudiens. McCourt redoute que ces derniers, qui appellent à son départ, ne provoquent une baisse de la valeur du club aux yeux de ses interlocuteurs saoudiens. C’est la pression de ce risque qui rapprocherait ses positions de celles des candidats au rachat de l’OM.

La même source indique également que Pablo Longoria ne restera pas à son poste après le rachat de l’OM. Les Saoudiens devraient nommer un dirigeant saoudien, conseillé par plusieurs grands noms du football français et européen, pour réussir la mission qui lui sera assignée de faire du club olympien un des meilleurs d’Europe en un temps record.

Avec le potentiel de supporters de l’équipe phocéenne et son histoire de club le plus prestigieux de France, notamment pour sa victoire en Ligue des champions en 93, Riyad ne devrait avoir aucun mal à détrôner le PSG qui fait la pluie et le beau temps en Ligue 1, bien que cela soit de moins en moins vrai dans ce début de saison. Le Paris Saint-Germain, qui affronte le Stade Rennais, ce dimanche, figure à la 5e place du classement en Ligue 1 avec 3 victoires, 3 matchs nuls et une défaite, soit 12 points, le même nombre que l’OM qui vient de battre Le Havre 3-0.

Affaire à suivre donc.