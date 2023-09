La vente OM n’est pas bouclée comme l’annoncent certaines sources, mais on s’y rapproche. Une personnalité du sport français a bel et bien été mandatée par l’Arabie Saoudite pour transmettre son offre de rachat de l'OM à Frank McCourt.

Vente OM : L'Arabie Saoudite a bien mandé une personne

Le rachat de l’OM n’a pas été une bonne affaire pour Frank McCourt, qui croyait pouvoir réaliser un coup similaire à celui qui l’a rendu célèbre dans son pays. L’homme d’affaires avait racheté les Dodgers de Los Angeles alors en difficulté. Il a redressé ce club avant de le revendre au prix pharaonique de 1,6 milliard d’euros. Sauf que l’Olympique de Marseille n’est pas les Dodgers et l’homme d’affaires bostonien l’a bien compris.

Depuis deux ans, des rumeurs successives de la vente OM circulent. Ces dernières semaines, les thèses se sont entrechoquées, mais une piste vient d’être confirmée par le quotidien L’Equipe. En effet, cette source confirme bien que Julien Fournier, ancien secrétaire général à l'Olympique de Marseille, puis président au RC Strasbourg et dernièrement directeur du football à l'OGC Nice, a bien été mandaté par les Saoudiens pour transmettre une offre de rachat de l’OM à Frank McCourt.

Ce dernier aurait bien rencontré Frank McCourt à cet effet pour lui remettre une offre en provenance d’Arabie Saoudite. Sauf que l’homme d’affaires américain, soucieux d’entrer dans ses frais et de réaliser une grosse plus-value, aurait refusé la proposition en question. Cependant, Frank McCourt se serait bien montré disposé à la vente de l’OM, mais à un prix très élevé comme il fallait s’y attendre avec lui.

Vente OM : Le cas Pablo Longoria pourrait favoriser la vente

Mais avec la crise de ces derniers jours qui secoue l’Olympique de Marseille, notamment la poussette de Pablo Longoria dans le dos par des dirigeants de groupes de supporters, la donne pourrait changer. Le président espagnol du club phocéen serait l’homme qui fait croire à Frank McCourt qu’il peut tirer un prix XXL de la vente du club phocéen.

Il l’encouragerait pour ce faire à poursuivre ses investissements dans ce club comme les nombreux transferts au dernier mercato estival. Sauf que pour les groupes de supporters marseillais, la gestion de Pablo Longoria serait opaque. Ils soupçonnent le président olympien de faire ses petites affaires sur le dos du club avec des agents de joueurs de son réseau, tout ceci au détriment de l’OM.

Si malgré son recul pris ces derniers temps, Pablo Longoria a décidé de poursuivre sa mission à l’OM dans ses fonctions de président, pas sûr qu’il reste en poste plus longtemps. Les groupes de supporters devraient bien revenir à la charge pour exiger son départ, ce qui pourrait provoquer des mouvements confus et massifs au club, situation à laquelle peut difficilement résister Frank McCourt.

De l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour l'OM

Le Premier ministre d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, a récemment confirmé dans une interview que son pays allait continuer d’investir massivement, y compris en Europe et dans tous les domaines.

Une offre plus importante pour le rachat de l’OM pourrait donc arriver sur la table de Frank McCourt dans les prochaines semaines, comme annoncé il y a quelques mois par i24News et plusieurs autres gros médias européens. Avec le pourrissement à venir de la crise entre Pablo Longoria et les supporters marseillais, Frank McCourt a tout intérêt à vendre le club avant la confusion générale qui pourrait faire perdre de la valeur à l'Olympique de Marseille.

À propos de cette menace de désordre qui plane sur le club, il se pourrait que les différents mouvements de colère des supporters marseillais soient suscités par des mains occultes, le but étant de contraindre l'américain à la vente de l'OM. Et dans ce processus pour la vente de l'OM, c'est un coup de génie réalisé par les Saoudiens qui ont rallié à leur cause les différents groupes de fans de l'Olympique de Marseille.