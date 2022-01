RC Lens Mercato : RCL, Charles Boli signe au LR Vicence, Officiel. !

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 15:41

Charles Boli quitte le RC Lens pour le LR Vicence. Le milieu de terrain du Racing Club de Lens a vu son transfert officialisé ce vendredi.

Mercato RC Lens : Vicenza s'offre Charles Boli en prêt

Pas dans les plans de Franck Haise, entraîneur du RCL, Charles Boli est relégué sur le banc de touche du au Racing Club de Lens. Depuis le début de la saison, il a fait 4 brèves apparitions en Ligue 1, seulement 28 minutes de jeu cumulées. Mais les nouvelles sont bonnes pour le milieu de terrain du RCL. Il va retrouver rapidement du temps de jeu dans un autre club. Le joueur indésirable chez les Sang et Or a fait l'objet d’un transfert dans ce mois de janvier, un prêt en Serie B.

Il était courtisé par LR Vicenza, club de deuxième division italienne entré en négociation avec les dirigeants Lensois. Federico Balzaretti, directeur sportif du club de Serie B, avait confirmé plutôt des contacts avec le RC Lens pour Charles Boli. C’était lors de la présentation du nouvel attaquant des Biancorossi, Lukasz Teodorczyk. Le dirigeant transalpin a même confirmé des négociations « bien avancées » avec ses homologues Sang et Or pour le transfert du joueur.

Le Franco-Ivoirien barré par la concurrence au RCL

Formé à la Gaillette, Charles Boli avait signé son premier contrat professionnel avec le Racing Club de Lens en mai 2019. Il n’a cependant pas réussi à s’imposer dans l’équipe A des Lensois. Ne comptant pas sur le Franco-Ivoirien, Franck Haise l’avait prêté au Paris FC (en Ligue 2) lors de la deuxième moitié de la saison dernière, entre janvier et mai 2021. Revenu à la maison, le milieu gauche est de nouveau barré par une forte concurrence dans l’entrejeu du RC Lens.

Depuis le retour du club nordiste en Ligue 1, il s'est renforcé au milieu de terrain en recrutant Seko Fofana et Przemysław Frankowski. Rappelons que Charles Boli est sous contrat à Lens jusqu'en juin 2024 et son coût est évalué à 1,8 M€. Avec son départ sous la forme de prêt en Serie A, il va chercher du temps de jeu pour revenir l'été prochain avec plus d'ambition.