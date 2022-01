OL : Peter Bosz a aussi des absents contre le Paris SG

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2022 à 21:06

Avant le match qui oppose l’ OL au PSG, dimanche (19h45), Peter Bosz compte des absents dans son équipe, comme au sein chez les Parisiens.

OL : Thiago Mendes indisponible contre le PSG

OL - PSG, c’est le choc de ce dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Avant ce match, le Paris Saint-Germain dénombre plusieurs absents dans ses rangs, dont Angel Di Maria et Julian Draxler (positifs à la covid-19). À l’Olympique Lyonnais aussi, Peter Bosz a aussi des absents. Il est privé de trois attaquants : Islam Slimani (Algérie), Tino Kadewere (Zimbabwe) et Karl Toko Ekambi (Cameroun). Ils ont rejoint leur sélection respective pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 9 janvier au Cameroun.

Le coach des Gones a confirmé en plus l’indisponibilité de Thiago Mendes. « On savait que la CAN 2021 serait en janvier. Ce sont trois attaquants qui sont concernés », a-t-il confirmé, avant d’ajouter : « je ne pense pas que Thiago Mendes sera là dimanche ». À Paris c'est l'hécatombe. En plus de Di Maria et Draxler, Mauricio Pochettino ne peut pas compter sur Neymar (blessé), mais aussi : Nathan Bitumazala, Sergio Rico, Danilo Pereira, Gianluigi Donnarumma et Layvin Kurzawa, tous positifs au covid-19.

Lucas Paqueta incertain

Le meneur de jeu brésilien de l’ OL est quant à lui incertain. « La période est compliquée avec les blessés, le covid-19 et la CAN. J’ai commencé avec neuf joueurs le début d'année. Certains n'ont fait que deux séances. Lucas Paqueta a repris l'entraînement depuis deux jours », a fait savoir Peter Bosz. Pour finir, ce dernier a laissé entendre qu’il ne tient pas compte des absences au PSG, mais se concentre plutôt sur son équipe. « Je ne regarde pas les absents de l'autre équipe, je me focalise sur mon groupe », a-t-il lâché. À noter que Lyon est 13e de Ligue 1 avec 24 points, alors que Paris SG est leader avec 46 points.