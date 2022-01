ASSE Mercato : Un ancien espoir du SRFC dans les plans de Dupraz !

Publié par Thomas le 07 janvier 2022 à 17:06

A la recherche de renforts cet hiver, l' ASSE se serait positionné pour enrôler un grand espoir français passé par le centre de formation du SRFC.

ASSE Mercato : Dupraz veut un Frenchy en défense

Tout s’accélère à l’AS Saint-Etienne, après les arrivées successives de Bakary Sako, Sada Thioub et Paul Bernardoni, le club ligérien poursuit son mercato ambitieux en ciblant plusieurs pistes chaudes cet hiver. Ce vendredi, Pascal Dupraz a confié sur les ondes de France Bleu que les Verts allaient poursuivre le recrutement notamment en pistant " un attaquant, un défenseur central et un défenseur latéral. ". De bonne augure pour le reste de la saison et signe d’espoir pour les supporters stéphanois que se refusent de penser à une quelconque relégation à l’issue de l’exercice 2021/2022.

Et justement, alors que le dossier Colin Dagba se complique à cause de désaccords financiers entre le joueur du PSG et Sainté, l’ ASSE aurait déniché un autre grand espoir tricolore au poste de latéral, Yan Valery évoluant en Premier League à Southampton. Formé au Stade Rennais de 2013 à 2015, le polyvalent défenseur serait désormais la cible numéro 1 de la cellule de recrutement stéphanoise. Selon Sky Sports, le joueur des Saints ferait l’objet d’un prêt de 6 mois à l’AS Saint-Etienne à l’instar des précédentes recrues du club.

Patrick Vieira met le doute pour Mateta

Alors qu’il était annoncé en partance pour l’ ASSE ces derniers jours par certains médias, Jean-Philippe Mateta a vu son entraîneur, Patrick Vieira, jeté un énorme coup de froid sur les espoirs des Verts. En conférence de presse aujourd’hui, le champion du Monde 1998 a nié tout départ de son attaquant vers Sainté « Un départ cet hiver ? Pas que je sache. C’est un joueur de Palace et il s’est bien entraîné toute la semaine et fera partie du groupe pour le match de demain. ».

Pour certains observateurs, cette sortie détonante ne serait qu’un coup de bluff, pour rappel, Mateta est attendu dans la Loire ce week-end pour y parapher son contrat de 6 mois.