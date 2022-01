AS Monaco : Ben Yedder, le premier coup dur pour Clément !

Publié par Ange A. le 08 janvier 2022 à 05:36

Pour sa première sur le banc de l’AS Monaco, Philippe Clément sera privé de Wissam Ben Yedder contre le FC Nantes dimanche.

Monaco sans Wissam Ben Yedder contre le FC Nantes

Sixième à l’issue de la phase aller, l’AS Monaco effectue son retour en Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Le club de la Principauté se déplace sur le terrain du FC Nantes. Cette affiche comptant pour la 20e journée du championnat sera la première de Philippe Clément sur le banc de l’ASM. Le technicien belge a succédé à Niko Kovac, remercié par la direction monégasque. Pour son baptême de feu, le nouvel entraîneur monégasque devra composer sans son meilleur élément offensif. Meilleur buteur du club cette saison avec ses 15 réalisations et 4 passes décisives, Wissam Ben Yedder est en effet forfait pour le déplacement à La Beaujoire. Le capitaine des Rouge et blanc a été positif au Covid-19. Selon L’Équipe, l’attaquant tricolore (16 sélections/2 buts) n’a pris part à aucune séance d’entraînement cette semaine.

Ben Yedder absent, des retours annoncés contre Nantes

Privé de son meilleur atout offensif, Philippe Clément enregistre néanmoins quelques retours dans son effectif. Le quotidien sportif assure ainsi que Sofiane Diop et Benoît Badiashile ont terminé leur période de quarantaine et ont repris les entraînements vendredi. Ils avaient été testés positifs avant le 30 décembre et sont donc opérationnels pour le match contre Nantes. Suspendu contre Rouen (victoire 3-1) en Coupe de France, Guillermo Maripan est disponible pour le match contre les Canaris. Idem pour Djibril Sidibé et Aurélien Tchouaméni forfaits en Coupe de France contre QRM. Le journal note toutefois que Youssouf Fofana et Axel Disasi restent incertains pour ce rendez-vous. Les deux joueurs « s’entraînent toujours à part car les derniers tests ont montré chez eux des traces persistantes du virus ».