Stade Brestois Mercato : Der Zakarian pose une exigence cet hiver

Publié par Ange A. le 09 janvier 2022 à 22:50

Après la lourde défaite du Stade Brestois contre Nice, Michel Der Zakarian a adressé une doléance à ses dirigeants pour le mercato.

Retour manqué pour le Stade Brestois en Ligue 1

La série de six victoires de rang du Stade Brestois semble désormais lointaine. Dimanche, le SB29 a concédé une nouvelle défaite à domicile en championnat. Pour son retour en Ligue 1, Brest a chuté (0-3) contre l’OGC Nice. Un temps proche du Top 10, le club finistérien voit ses chances de terminer en première moitié du tableau s’amenuiser. Contre le Gym, Brest a aligné son troisième match sans victoire en championnat. La Team Pirate ne pointe plus qu’à la 13e place au classement après ce revers. Après cette contreperformance, Michel Der Zakarian a profité pour passer un message à sa direction. Le coach brestois espère des renforts pour cette deuxième partie de saison.

Michel Der Zakarian attend des renforts à Brest cet hiver

L’entraîneur du Stade Brestois a néanmoins reconnu que recruter s’annonce ardu cet hiver. Le SB29 a besoin de liquidités pour pouvoir se renforcer. « On travaille sur le mercato. Si on est en capacité de recruter, on le fera. Mais on n’a pas de sous, on ne peut pas acheter de joueurs. On peut seulement avoir des prêts mais est-ce qu’on va le faire ? J’espère… On a besoin d’un effectif plus étoffé », a indiqué le coach du SB29 selon les propos relayés par Maxifoot.

Directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi avait déjà identifié les postes à pouvoir pour renforcer l’effectif de Michel Der Zakarian. « S’il y a une opportunité intéressante sur un poste offensif, un profil qui nous amène quelque chose, on la saisira. On regarde dans l’entrejeu aussi », avait confié le responsable finistérien dans un entretien à Ouest France. Reste maintenant à savoir si les caisses permettront de signer autant de recrues durant le mercato d’hiver.