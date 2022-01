Barça Mercato : Une pépite brésilienne visée par Barcelone

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2022 à 14:01

Le Barça souhaite remplacer Philippe Coutinho parti à Aston Villa par son compatriote brésilien Oscar, actuellement à Shanghai.

Le joueur transféré pour 70 millions d’euros en 2016 en Chine, est dans les petits papiers du Barça. L’indésirable Phillipe Coutinho, a signé six mois en prêt à pour rejoindre Steven Gerrard du côté de Birmingham. Selon le journaliste de TNT Sports, Marcelo Bechler, qui avait annoncé le transfert de Neymar au PSG en premier, le FC Barcelone souhaite s’attacher les services d’Oscar pour remplacer Coutinho.

Barça Mercato : Oscar dans le viseur

Le Brésilien de 30 ans est sous contrat avec le club chinois de Shanghai SIPG, jusqu’en 2024. Il ne souhaite pas quitter son club actuel pour le moment. De plus, le capitaine de son équipe est l’une des stars du championnat. Oscar se sent bien dans le championnat chinois, il avait assumé le côté financier de son choix lorsqu’il avait rejoint le championnat chinois en 2017. Le Brésilien détient le record du plus grand transfert du championnat chinois et a été recruté par Shanghai SIPG pour 70 millions d’euros à Chelsea. L’ancien joueur des Blues touche actuellement 464 000 euros par semaine à Shanghai. Le natif de Sao Paulo, champion en 2018, a mis 50 buts et délivré 75 passes décisives en 170 matches avec Shanghai.

Le Barça pour retrouver les feux des projecteurs

L’intérêt du Barça pourrait faire changer d’avis Oscar, lui qui a quitté l’Europe il y a maintenant cinq ans. L’international brésilien n’a pas été appelé par la Seleçao depuis 2015. Revenir en Europe serait pour lui un moyen de retrouver la sélection en vue de la Coupe du Monde au Qatar en fin d’année. Les Catalans qui font face à de gros soucis financiers, cherchent à signer des joueurs gratuitement. Les contacts entre le Barça et le joueur ont débuté début janvier, néanmoins le manque de liquidités du club catalan bloquent les négociations. Ainsi le FC Barcelone pourrait attendre la fin du contrat d’Oscar en 2024 pour passer à l’action.