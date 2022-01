PSG Mercato : un coup de main du Barça avec un indésirable ?

Publié par Ange A. le 07 janvier 2022 à 10:06

Le FC Barcelone pourrait aider Paris à se débarrasser de l’un de ses indésirables. Le Barça serait intéressé par un milieu du PSG.

Un flop du Paris SG vers le FC Barcelone ?

Le Paris Saint-Germain cherche essentiellement à alléger sa masse salariale durant ce mercato d’hiver. Dans ce sens, plusieurs départs sont attendus du côté du PSG. Un premier départ a déjà été acté avec le prêt de Rafinha à la Real Sociedad mais sans option d’achat. D’autres éléments comme Mauro Icardi, Sergio Rico, Collin Dagba ou encore Julian Draxler sont susceptibles de quitter le navire parisien cet hiver. D’après les informations d’El Nacional, le club francilien pourrait recevoir un coup de pouce inespéré du FC Barcelone. La source révèle en effet un intérêt du Barça pour Draxler. Xavi Hernandez, le nouvel entraîneur des Blaugranas, serait séduit par le profil du polyvalent milieu offensif allemand.

Le Barça déjà fixé pour Julian Draxler ?

Selon le média hispanophone, Julian Draxler ne serait pas contre un départ vers le FC Barcelone. L’international allemand (56 sélections/7 buts) serait « complètement déterminé à se lancer dans une nouvelle aventure », notamment en Liga. Le Barça aurait déjà pris des renseignements sur le milieu de 28 ans. Le Paris Saint-Germain ne réclamerait que 15 millions d’euros pour l’ancien de Schalke 04. Une braderie quand on sait se sait que Draxler avait été recruté contre 36 millions d’euros en janvier 2017. Barré par la concurrence et les pépins physiques, l’Allemand n’a pas réussi à s’imposer au PSG. Cette saison il n’a joué que 14 rencontres, dont six comme titulaire, pour deux buts et autant de passes décisives. Son contrat actuel est valide jusqu’en 2024. Sauf surprise, il ne devrait l’honorer jusqu’à son terme.