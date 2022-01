PSG Mercato : Kalidou Koulibaly confirme lui-même des discussions

Publié par JEAN-LUC D le 12 janvier 2022 à 05:01

Sous contrat avec Naples, Kalidou Koulibaly va-t-il rejoindre le PSG ? Le joueur de 30 ans a reconnu avoir discuté avec le club parisien.

Kalidou Koulibaly parle de l’intérêt du Paris SG

Avant de recruter gratuitement Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain avait d’abord tenté de déloger Kalidou Koulibaly du SSC Naples. Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, était en contact permanent avec l’entourage de l’international sénégalais. Finalement, le club italien a décidé de retenir son défenseur. Des contacts confirmés ce dimanche par le principal concerné.

« Des discussions avec Leonardo ? C’est vrai, j’ai eu des discussions avec tout le monde. Il y avait beaucoup de clubs intéressés. Il y a eu le PSG, mais il y a aussi eu d’autres clubs. Je n’aime pas trop parler de ça, c’est quelque chose que j’essaie de botter en touche très souvent (…) Le PSG me voulait avant de prendre Ramos ? Ça me fait plaisir d’être cité à côté de ces noms-là. Ramos est une idole pour tout le monde. Il y a eu des offres, Naples a décidé de me garder. Ça prouve aussi l’amour qu’ils ont pour moi », a notamment expliqué Kalidou Koulibaly dans une interview avec Canal Football Club.

Toujours en quête d’une nouvelle pointure pour sa défense, le club de la capitale pourrait revenir à la charge dans ce dossier. Surtout que la situation contractuelle du joueur sera plus favorable à un départ l’été prochain.

PSG Mercato : Koulibaly prêt à changer d’air ?

Arrivé en 2014 en provenance du RC Genk, Kalidou Koulibaly est lié au Napoli jusqu’au 30 juin 2023. Après près d’une décennie en Serie A, le compatriote d’Idrissa Gana Gueye aurait notamment envie de s’offrir un nouveau challenge chez un autre cador européen qui dispute régulièrement la Ligue des champions.

Ancien agent de Koulibaly, Bruno Satin a révélé il y a quelques mois que le Paris Saint-Germain devrait se méfier des clubs anglais, qui disposent de moyens importants pour réaliser de telles opérations. Reste maintenant à savoir quel sera le choix du natif de Dakar quand viendra l’heure du départ.